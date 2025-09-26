Advertisement

لبنان

العودة إلى المدارس.. راحة وشوق في قلب الأم

مايا دعيبس طه - Maya Daibess Taha

|
Lebanon 24
26-09-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1421716-638944768346940064.png
Doc-P-1421716-638944768346940064.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع بدء العام الدراسي، يعود البيت إلى هدوء غريب بعد أشهر من الضجيج والفوضى الجميلة. الأم تودّع أطفالها عند باب المدرسة، وتخفي دمعة صغيرة خلف ابتسامة مشجعة، وهي تراهم يخطون خطواتهم نحو مغامرتهم الجديدة.
Advertisement
 


في تلك اللحظة، تشعر الأم براحة غير مألوفة: صار لديها وقت لنفسها، لتحتسي فنجان القهوة بلا مقاطعة، لترتّب البيت على راحتها، لتتنفس قليلاً بعد شهور من الصخب المستمر. أحيانًا، هذا الهدوء يجعلها تبتسم وتتأمل في خطط كانت مؤجلة، أو مشاريع صغيرة تحلم أن تبدأها لنفسها.
 


لكن في الوقت نفسه، يبدأ الشوق يدقّ على قلبها: ضحكاتهم العالية، صراخهم الغريب، أسئلتهم المستمرة، حتى بعثراتهم في أرجاء البيت صارت لها معنى وذكريات. كل زاوية، كل لعبة ملقاة على الأرض، كل تفصيل منسي هنا وهناك، تذكّرها باللحظات الصغيرة التي عاشت فيها مع أطفالها خلال الصيف، وتجعل قلبها يحنّ إليهم.
 


العودة إلى المدارس ليست بداية سنة جديدة للأطفال فحسب، بل هي فصل جديد للأم أيضًا. فصل فيه مساحة لها، لكنه مليء بالمشاعر المتناقضة: بين الفرح بالاستقلال المؤقت وبين الحنين المستمر لأصوات صغارها. وهي تدرك أن هذا الفراغ الذي يملأ البيت، لن يكتمل إلا بضحكاتهم عند عودتهم بعد الظهر، ومع كل قصة جديدة وحركة عفوية، تطير فرحًا لسماعها.
 


وفي كل صباح، بينما تبتعد الأم عن أبواب المدرسة، تمر على قلبها لحظات مختلطة من القلق والحب والاعتزاز. تتمنى أن يتعلم أطفالها، أن ينموا ويكتسبوا مهارات جديدة، لكنها تتمنى في الوقت نفسه أن يظلوا صغارًا، يلعبون ويضحكون بعيدين عن هموم الحياة.
 


هذا التوازن بين الحرية المؤقتة والعاطفة يجعل كل يوم مدرسي رحلة للأم أيضًا، رحلة لإعادة اكتشاف نفسها ولتقدير اللحظات الصغيرة التي كانت تعيشها معهم.

وهكذا تصبح أيام المدرسة بالنسبة للأم مزيجًا من الراحة والاشتياق، من الحرية المؤقتة والقلب الموجود دائمًا مع أولادها، وتتجدد المشاعر مع كل صباح جديد، وخيط رفيع فقط يربط بين غيابهم وحضورهم في كل لحظة، لتكون العودة إلى المدرسة تجربة ممتعة ومعقدة في الوقت ذاته، تخلط بين الاستقلال والشوق لوجود أولادها.
المصدر: "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عودة في جناز لراحة نفوس ضحايا 4 آب: كفى عرقلة للتحقيق وصمتا عن قول الحقّ
lebanon 24
26/09/2025 12:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
lebanon 24
26/09/2025 12:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يصدر مرسوماً بمنح السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار وسام الصداقة
lebanon 24
26/09/2025 12:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: طلبة مدارس يعلنون تعطيل بدء العام الدراسي غدا حتى عودة جميع المختطفين
lebanon 24
26/09/2025 12:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الاستقلال

الهد

حيان

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مايا دعيبس طه - Maya Daibess Taha

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-26
05:13 | 2025-09-26
05:05 | 2025-09-26
05:04 | 2025-09-26
05:00 | 2025-09-26
04:59 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24