لبنان

اسطفان: احتفالية صخرة الروشة "انقلاب على الدولة"

Lebanon 24
26-09-2025 | 02:53
Doc-P-1421717-638944773162945242.png
Doc-P-1421717-638944773162945242.png photos 0
رأى النائب إلياس اسطفان احتفالية حزب الله عند صخرة الروشة بالانقلاب على الدولة ومؤسساتها وهيبتها، داعيًا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى التنبه لما جرى وكيفية التعاطي مع حزب الله وسلاحه في المرحلة المقبلة.
وفي حديثه إلى "صوت كل لبنان"، اعتبر اسطفان أن القوى الأمنية كان يجب أن تكون أكثر حزماً في تطبيق القرارات الحكومية، إلا أنها تخوفت من انفلات الشارع.

وعن اعتكاف الرئيس نواف سلام، أوضح أن الأمر لا يزال غير واضح، داعيًا الرئيس إلى اتخاذ القرارات المناسبة والتواجد في موقعه الرسمي، لأن البلاد بحاجة إلى حكومة فاعلة تتخذ القرارات الصحيحة وتعيد الأمور إلى نصابها.

كما أشار اسطفان إلى أن القوات اللبنانية ليست لها مصلحة إلا بإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا أن اقتراع المغتربين موضوع أساسي ودستوري، وأي تعديل للقانون يشكل انقلابًا على الدستور.
 
