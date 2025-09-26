Advertisement

لبنان

خلف: احتفالية صخرة الروشة تحدٍ لسلطة الدولة ويجب احترام القانون

Lebanon 24
26-09-2025
وصف النائب ملحم خلف أنّ احتفالية صخرة الروشة شكلت تحديًا لسلطة الدولة وتعديًا على هيبتها، مؤكّدًا ضرورة عدم تقويض صورة الدولة، وقال: "لا يمكن أن نشارك في حكومة ونخالف قراراتها".
وفي حديثه إلى "صوت كل لبنان"، شدّد خلف على أنّ المسؤولية تفرض احترام القانون للذهاب نحو دولة قوية وعادلة، داعيًا إلى معالجة الأزمة سريعًا، خاصة في ظل اللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي لا تتحمل المزيد من الأزمات.

وعن قانون الانتخاب، أعرب خلف عن قلقه من عدم إدراج القانون المعجل المكرر لتعديل اقتراع المغتربين على جدول أي جلسة مقبلة، محذرًا من أن الخطر الأكبر يكمن في ما يُتداول سياسيًا حول احتمال التمديد للمجلس النيابي وتأجيل الانتخابات، وهو أمر يشكل وصمة عار لا يمكن تبريرها.
صخرة الروشة

سلطة الدولة

الروشة

نخال

بري

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24