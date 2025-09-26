Advertisement

لبنان

غارات إسرائيلية تستهدف السلسلة الشرقية

Lebanon 24
26-09-2025 | 03:10
استهدفت غارات إسرائيلية السلسلة الشرقية في البقاع عند جرد الشعرة والنبي والخريبة وجرد النبي شيت.
النبي شيت

إسرائيل

البقاع

