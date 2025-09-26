Advertisement

لبنان

حمود يستقبل رئيسة جمعية Uphandicup ويؤكد دعم أصحاب الهمم

Lebanon 24
26-09-2025 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1421729-638944792735526068.png
Doc-P-1421729-638944792735526068.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود في مركز الجماعة في صيدا، رئيسة جمعية Uphandicup مزين الصباغ، بحضور علي السعودي ومحمد حنينه، حيث استعرضت أهداف الجمعية في دعم أصحاب الهمم وتأمين مستلزماتهم وتنظيم أنشطة خاصة بهم.
Advertisement

ودعت الصباغ حمود للمشاركة في نشاط "Padel On The Wheels" في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والذي يعود ريعه لتأمين احتياجات أصحاب الهمم.

وأشاد حمود بالهمة العالية والثقة بالنفس لدى أعضاء الجمعية، مؤكدًا دعم الجماعة لهم، وداعيًا الجميع إلى "مساندتهم والوقوف معهم لتأمين حقوقهم وتحقيق أهدافهم الإنسانية".
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
جمعية "أصحاب السفن اللبنانيين" تناقش التحديات الاقتصادية والبحرية
lebanon 24
26/09/2025 12:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع اصحاب المولدات الخاصة طالب رئيس التجمع بالعودة عن اعتكافه
lebanon 24
26/09/2025 12:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين ويبحث معه التطورات وجهود دعم القضية الفلسطينية (الشرق)
lebanon 24
26/09/2025 12:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تمام سلام استقبل وفد جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت لبحث الشؤون البيروتية
lebanon 24
26/09/2025 12:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

المكتب السياسي

نائب رئيس

بسام حمو

الإسلام

إسلامي

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-26
05:13 | 2025-09-26
05:05 | 2025-09-26
05:04 | 2025-09-26
05:00 | 2025-09-26
04:59 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24