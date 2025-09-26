حمود يستقبل رئيسة جمعية Uphandicup ويؤكد دعم أصحاب الهمم

Advertisement

استقبل للجماعة الإسلامية في مركز الجماعة في ، رئيسة جمعية Uphandicup مزين الصباغ، بحضور علي السعودي ومحمد حنينه، حيث استعرضت أهداف الجمعية في دعم أصحاب الهمم وتأمين مستلزماتهم وتنظيم أنشطة خاصة بهم.ودعت الصباغ للمشاركة في نشاط "Padel On The Wheels" في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والذي يعود ريعه لتأمين احتياجات أصحاب الهمم.وأشاد حمود بالهمة العالية والثقة بالنفس لدى أعضاء الجمعية، مؤكدًا دعم الجماعة لهم، وداعيًا الجميع إلى "مساندتهم والوقوف معهم لتأمين حقوقهم وتحقيق أهدافهم الإنسانية".