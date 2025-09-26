مياه الجنوب.. تنظيف خط الصرف الصحي لمدينة صيدا

Advertisement

صدر بيان عن مؤسسة " الجنوبي"، أعلنت فيه أن فرقها "قامت بتنظيف خط الصرف الصحي على طول الخط الساحلي لمدينة ، ضمن اجراءات الصيانة الوقائية الدورية التي تتبعها، وذلك تفادياً لأي انسدادات او طوفان لمياه الصرف الصحي خلال موسم الأمطار".وأوضحت أنها "كما في كل عام تقوم بهذه الخطوة استعداداً لفصل الشتاء، وتضع عمالها المتخصصين كافة، على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ. كما قامت فرقها بتنظيف خط الصرف الصحي على ساحل بلدة ، الذي يمتد بطول 1 كلم ويصب في محطة الرفع في الغازية."