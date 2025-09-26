Advertisement

لبنان

مياه الجنوب.. تنظيف خط الصرف الصحي لمدينة صيدا

Lebanon 24
26-09-2025 | 03:31
صدر بيان عن مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي"، أعلنت فيه أن فرقها "قامت بتنظيف خط الصرف الصحي على طول الخط الساحلي لمدينة صيدا، ضمن اجراءات الصيانة الوقائية الدورية التي تتبعها، وذلك تفادياً لأي انسدادات او طوفان لمياه الصرف الصحي خلال موسم الأمطار".
وأوضحت أنها "كما في كل عام تقوم بهذه الخطوة استعداداً لفصل الشتاء، وتضع عمالها المتخصصين كافة، على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ. كما قامت فرقها بتنظيف خط الصرف الصحي على ساحل بلدة الغازية، الذي يمتد بطول 1 كلم ويصب في محطة الرفع في الغازية."
 
(الوكالة الوطنية)
