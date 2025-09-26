على الحدود السورية.. اشتباكات مع مجموعة مهربين

Advertisement

أعلنت أنّ قوات الجيش أحبطت محاولة تهريب شحنة مخدرات قرب بلدة الدبوسية حمص على الحدود مع ، بعد اشتباك مع مجموعة من المهربين.وذكرت إدارة الإعلام في ، اليوم الجمعة، أنّ وحدات الجيش رصدت مجموعة مهربين في محيط الدبوسية وأحبطت عملية التهريب، مؤكدة أنّه لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات خلال الاشتباك.وأكدت وزارة الدفاع أنّ الجيش يواصل ملاحقة المهربين في المنطقة الحدودية، مشددة على استمرار العمليات الأمنية لضبط محاولات التهريب، ومنع تسلل العصابات عبر الحدود .