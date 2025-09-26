Advertisement

لبنان

على الحدود السورية.. اشتباكات مع مجموعة مهربين

Lebanon 24
26-09-2025 | 03:49
أعلنت وزارة الدفاع السورية أنّ قوات الجيش أحبطت محاولة تهريب شحنة مخدرات قرب بلدة الدبوسية بريف حمص  الغربي على الحدود مع لبنان، بعد اشتباك مع مجموعة من المهربين.
وذكرت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أنّ وحدات الجيش رصدت مجموعة مهربين في محيط الدبوسية وأحبطت عملية التهريب، مؤكدة أنّه لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات خلال الاشتباك.

وأكدت وزارة الدفاع أنّ الجيش يواصل ملاحقة المهربين في المنطقة الحدودية، مشددة على استمرار العمليات الأمنية لضبط محاولات التهريب، ومنع تسلل العصابات عبر الحدود اللبنانية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24