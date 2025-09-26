الأحد.. البطريرك يوحنا العاشر يفتتح متحف المطران بشير في دوما

تلبية لدعوة متروبوليت جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان) سلوان موسي، يزور بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنّا العاشر، دوما وافتتاح متحف المطران بشير فيها، وذلك الرابعة من بعد ظهر الاحد 5 تشرين الأول المقبل.

Advertisement

ومن المتوقع ان يصل البطريرك الى كنيسة سيدة الرقاد في دوما لإحياء المناسبة عند الساعة 4، حيث تقوم البلدة بتنظيم استقبال شعبي يليق به، على ان يقيم صلاة الشكر بمشاركة احبار الكرسي الانطاكي المقدس ووفد كبير من ابرشية اميركا، في حضور كل من حبري البترون للموارنة والروم الكاثوليك.



كما تمت دعوة وزراء الروم الأرثوذكس في الحكومة ونواب الكورة والبترون للمشاركة في هذا الحدث، على ان يلي صلاة الشكر ضيافة في صالون الكنيسة قبل ان يفتتح البطريرك المتحف.



وبحسب بيان فان "لهذه الزيارة أهمية رمزية، اذ انها تحصل مباشرة بعد مستجدات إقليمية، وبالتحديد بعيد التطورات الزلزالية التي شهدتها بلدان انطاكية عموما ولبنان وسوريا خصوصا، وهي تشكل الاطلالة الأولى للسيّد البطريرك لبنانيا خارج الاديار والمقار البطريركية بعد تولي الرئيس مقاليد الحكم في ، وانتخاب وتشكيل حكومة الرئيس سلام وانتخاب بلدية جديدة في دوما، ويتوقع ان تحمل كلمة البطريرك مضامين هامة نظرا لدقة المرحلة ورمزية المكان".

يذكر انّ المطران بشير كان متروبوليت نيو يورك وأميركا الشمالية لثلاثة عقود من 1936 حتى 1966، وقد بنى معهد القديس يوحنّا الدمشقي الاهوتي في البلمند، وعرف بترجماته لكتب خليل جبران الى العربية.

(الوكالة الوطنية)