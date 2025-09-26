Advertisement

لبنان

الأيوبي: هذه الحملة تحاول إقصاء سلام

Lebanon 24
26-09-2025 | 04:27
علق رئيس حركة "المسار اللبناني" نبيل الأيوبي على فعاليات صخرة الروشة أمس، في بيان قائلًا: "ان بعض النواب في بيروت، خاصة من ذوي الخلفيات المرتبطة بالسلطات السابقة، قاموا بالتحريض المتعمد ضد إقامة فعالية لحزب الله في منطقة الروشة، مستغلين المناسبة لاستهداف رئيس الحكومة نواف سلام".
ورأى إلى أن "هذه الحملة تأتي ضمن محاولة لإقصاء سلام لأهداف ومصالح سياسية مستقبلية، بينما يسعى حزب الله إلى تصدير أزماته الداخلية ".

وأضاف: "من حق الرئيس نواف سلام القصاص ممن اعتدى عليه وعلى موقع رئاسة الحكومة، وما يمثله على المستويات كافة، الرسمية والشعبية و الدستورية، وعلى القضاء أن يتحرك  دون دعاوى وشكاوى و اخبارات مكتوبة وتسطير الإستنابات القضائية، لتوقيف كل من يظهر شريكا أو متدخلا في هذه القضية مباشرة أو بالمواربة، عن جهل أو عن قصد، ونذكر الساكتين عن الحق في الدفاع عن رئاسة الحكومة والغاضين أنظارهم عن الممارسات المسيئة بحق الرئيس سلام بأنهم على موعد شيق في الانتخابات النيابية المقبلة والحساب سيكون عسيرا كونها الآن معركتهم وهم غافلون عنها متلهين بأوراق خاسرة".
