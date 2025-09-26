Advertisement

لبنان

طقس خريفي مستقر مع ارتفاع تدريجي في الحرارة

Lebanon 24
26-09-2025 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1421751-638944836968520934.png
Doc-P-1421751-638944836968520934.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يبقى الطقس في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة خريفيًا مستقرًا، مع تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بحيث تتخطى المعدلات الموسمية مع نهاية الأسبوع.
Advertisement

الجمعة:
يكون الطقس غائمًا جزئيًا يتحوّل أحيانًا إلى قليل الغيوم، مع تكوّن الضباب على المرتفعات. الحرارة ترتفع بشكل لافت في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى مستقرة على الساحل.

السبت:
طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع ضباب محلي على المرتفعات. الحرارة من دون تعديل على الساحل، في حين تسجّل ارتفاعًا طفيفًا في الداخل وعلى الجبال.

الأحد:
الطقس مستقر وقليل الغيوم، مع بقاء الحرارة على حالها على الساحل وفوق الجبال، لكنها ترتفع قليلًا في الداخل لتتجاوز المعدلات المعتادة لشهر أيلول. الضباب يستمر بالتشكل بشكل محلي على المرتفعات.

الإثنين:
قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع انخفاض طفيف في الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تبقى مستقرة في الداخل. كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.

 درجات الحرارة المتوقعة:
- الساحل: بين 25 و30 درجة.
- الجبال: بين 15 و25 درجة.
- الداخل: بين 18 و32 درجة.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتراوح بين 10 و30 كلم/س.
الانقشاع: متوسط إجمالًا، يسوء محليًا على الجبال بسبب الضباب.
الرطوبة على الساحل: بين 60 و75%.
حال البحر: مائج إجمالًا، حرارة سطح الماء 28 درجة.
الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
شروق الشمس: 06:29
غروب الشمس: 18:30
 
مواضيع ذات صلة
الحرارة سترتفع.. اليكم طقس بداية الاسبوع
lebanon 24
26/09/2025 12:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة سترتفع.. إليكم حالة "طقس لبنان"!
lebanon 24
26/09/2025 12:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
lebanon 24
26/09/2025 12:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الكهرباء العراقية: انطفاء تام للكهرباء بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والاستهلاك ونعمل لإعادة التيار تدريجياً
lebanon 24
26/09/2025 12:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

شروق الشمس

مديرية ال

لبنان وا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-26
05:13 | 2025-09-26
05:05 | 2025-09-26
05:04 | 2025-09-26
05:00 | 2025-09-26
04:59 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24