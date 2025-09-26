طقس خريفي مستقر مع ارتفاع تدريجي في الحرارة

Advertisement

- الساحل: بين 25 و30 درجة.

- الجبال: بين 15 و25 درجة.

- الداخل: بين 18 و32 درجة.

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يبقى الطقس في والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة خريفيًا مستقرًا، مع تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بحيث تتخطى المعدلات الموسمية مع نهاية الأسبوع.الجمعة:يكون الطقس غائمًا جزئيًا يتحوّل أحيانًا إلى قليل الغيوم، مع تكوّن الضباب على المرتفعات. الحرارة ترتفع بشكل لافت في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى مستقرة على الساحل.السبت:طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع ضباب محلي على المرتفعات. الحرارة من دون تعديل على الساحل، في حين تسجّل ارتفاعًا طفيفًا في الداخل وعلى الجبال.الأحد:الطقس مستقر وقليل الغيوم، مع بقاء الحرارة على حالها على الساحل وفوق الجبال، لكنها ترتفع قليلًا في الداخل لتتجاوز المعدلات المعتادة لشهر أيلول. الضباب يستمر بالتشكل بشكل محلي على المرتفعات.الإثنين:قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع انخفاض طفيف في الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تبقى مستقرة في الداخل. كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتراوح بين 10 و30 كلم/س.الانقشاع: متوسط إجمالًا، يسوء محليًا على الجبال بسبب الضباب.الرطوبة على الساحل: بين 60 و75%.حال البحر: مائج إجمالًا، حرارة سطح الماء 28 درجة.الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.: 06:29غروب الشمس: 18:30