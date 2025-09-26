Advertisement

لبنان

هذه رسائل "حزب الله" من إضاءة صورة الحريري في الروشة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-09-2025 | 04:43
A-
A+

Doc-P-1421752-638944838091133856.jpg
Doc-P-1421752-638944838091133856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خطوة "حزب الله" بانارة صخرة الروشة بصورة تجمعُ الأمين العام لـ"حزب الله" السابق الشهيد السيّد حسن نصرالله مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجلهِ الرئيس سعد الحريري، حملت أبعاداً سياسية ورسائل داخلية وخارجية أيضاً.
Advertisement
 

مصادر سياسية مُراقبة قالت إنّ رسالة حزب الله مفادها أنَّه ليس على خلاف مع الرئيس سعد الحريري من جهة، ولا إشكالية "سنية - شيعية" من جهة أخرى.
 

أيضاً، قالت المصادر إن "حزب الله" سعى لـ"تلطيف نشاط إضاءة الصخرة من خلال إسترضاء الشارع السني في بيروت بإضاءة صورة الشهيد رفيق الحريري من جهة، وللقول إن نشاطه لا يمثل استفزازاً لأحد وليس فتنوياً، من جهة أخرى".
 

في المقابل، فإنَّ ما حصل يطرح تساؤلات عن تفاعل تيار "المستقبل" مع ما حصل. وهنا، تقول مصادر "التيار" لـ"لبنان24" إنه "لا تعليق على ما حصل".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هذه هي دلالات "حزب الله" عن إضاءة صخرة الروشة
lebanon 24
26/09/2025 12:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يُضيء صخرة الروشة في هذه الأثناء بصورة نصرالله
lebanon 24
26/09/2025 12:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إضاءة صخرة الروشة بصورة تجمع نصرالله والرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري
lebanon 24
26/09/2025 12:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
lebanon 24
26/09/2025 12:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس سعد الحريري

رفيق الحريري

الأمين العام

الرئيس سعد

المستقبل

حزب الله

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-26
05:13 | 2025-09-26
05:05 | 2025-09-26
05:04 | 2025-09-26
05:00 | 2025-09-26
04:59 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24