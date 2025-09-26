هذه رسائل "حزب الله" من إضاءة صورة الحريري في الروشة

خطوة " " بانارة صخرة الروشة بصورة تجمعُ لـ"حزب الله" السابق الشهيد السيّد حسن نصرالله مع الرئيس الشهيد ونجلهِ ، حملت أبعاداً سياسية ورسائل داخلية وخارجية أيضاً.

Advertisement



مصادر سياسية مُراقبة قالت إنّ رسالة حزب الله مفادها أنَّه ليس على خلاف مع الرئيس من جهة، ولا إشكالية " - شيعية" من جهة أخرى.



أيضاً، قالت المصادر إن "حزب الله" سعى لـ"تلطيف نشاط إضاءة الصخرة من خلال إسترضاء الشارع السني في بإضاءة صورة الشهيد رفيق من جهة، وللقول إن نشاطه لا يمثل استفزازاً لأحد وليس فتنوياً، من جهة أخرى".