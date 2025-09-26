بلاسخارت في صيدا.. إشادة ببرامج الحريري وجولة في معالمها التراثية

Advertisement

زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جنين هينيس بلاسخارت مدينة بدعوة من رئيسة مؤسسة بهية الحريري، حيث كان في استقبالها في فيلا الحريري بالهلالية بحضور المديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة روبينا أبو زينب. اللقاء تخلله عرض موسع للأوضاع العامة ولا سيما في الجنوب.بعد فطور أقامته شرفها، انتقلت بلاسخارت إلى مكتب المؤسسة في ثانوية ، حيث استمعت إلى شرح من الحريري وأبو زينب حول أبرز البرامج التي تتبناها المؤسسة، مثل "أكاديمية الدولة الوطنية"، و"منتدى شباب نهوض لبنان"، و"المنصة الإنمائية". كما اطلعت على الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف، وأثنت على هذا البرنامج، فيما قدّم فريق المؤسسة عروضاً تفصيلية عن المشاريع القائمة.وشملت الجولة أيضاً زيارة لمركز الحريري الصحي الاجتماعي في رجال الأربعين، حيث تفقدت أقسامه واطلعت على خدماته الطبية، إلى جانب زيارة "أكاديمية التواصل والقيادة – علا" في مبنى دار التراثي بالمدينة القديمة. بلاسخارت تجوّلت في أرجاء المبنى وتابعت شروحات عن تاريخه ودوره كمركز تدريب واستقطاب سياحي.كما زارت خان الإفرنج التاريخي، واطلعت على قاعاته وممراته وتاريخ بنائه وما مرّ به من أحداث، وصولاً إلى إعادة ترميمه وتحويله إلى مركز ثقافي وسياحي.الجولة شملت أيضاً زيارة متحف الصابون التابع لمؤسسة عودة حيث قدّمت المديرة كريستيان عودة شرحاً عن تاريخ صناعة الصابون ومراحلها، قبل الانتقال سيراً على الأقدام إلى حمام الجديد التراثي حيث كان في استقبالها رئيس مؤسسة "شرقي" المهندس سعيد باشو.واختُتمت الزيارة بجولة في متحف قصر آل دبانة التراثي، حيث عرضت مديرته ألفت البابا تاريخ والأنشطة التي تقام فيه، إلى جانب التوقف في معرض دائم للأيقونات البيزنطية في كنيسة مار نقولا للروم الكاثوليك التي أعادت مؤسسة الحريري ترميمها بمبادرة من .