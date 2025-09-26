الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات

استقبل وزير الاتّصالات ، في مكتبه في الوزارة، السفير في ، يرافقه وفد من السفارة. وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التّعاون بين لبنان والهند في مجال الاتّصالات، إضافة إلى مناقشة تطوير العلاقات المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين.

