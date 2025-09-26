Advertisement

لبنان

الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:04
استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، السفير الهندي في لبنان نور رحمن شيخ، يرافقه وفد من السفارة. وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التّعاون الثنائي بين لبنان والهند في مجال الاتّصالات، إضافة إلى مناقشة آفاق تطوير العلاقات المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين.
