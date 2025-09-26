Advertisement

لبنان

كاول اطلق مع صدي خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:26
أطلق السفير البريطاني هايمش كاول مع وزير الطاقة والمياه جو صدي، خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في لبنان في خلال أسبوع بيروت للطاقة 2025.
واشار بيان للسفارة البريطانية الى انه "منذ عام 2024، تعاونت المملكة المتحدة مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة بهدف تقديم دعم مباشر لمساعدة لبنان في تحديث خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة، وهي خارطة طريق استراتيجية توضح طموحات لبنان في مجال الطاقة المتجددة وأولويات التنفيذ للسنوات المقبلة".

ولفت الى ان "دعم المملكة المتحدة يعكس ريادتها العالمية في مجال العمل المناخي والتزامها مساعدة الدول الشريكة في إيجاد حلول للطاقة المستدامة. فمن خلال العمل عن كثب مع مؤسسات الطاقة في لبنان، تهدف المملكة المتحدة إلى تعزيز الابتكار وإصلاح السياسات وتمكين الاستثمار والتمويل في مجال تقنيات الطاقة المتجددة".

واكد ان "خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة المحدثة ستكون حجر الزاوية لأهداف لبنان في مجال الطاقة المتجددة على المدى القصير والطويل، مما يدعم قدرة البلاد على التحمل وعلى استقلالها في مجال الطاقة والإيفاء بالتزاماتها المناخية".

كاول

بعد الإطلاق، اكد السفير البريطاني، ان "المملكة المتحدة فخورة بدعم لبنان في تشكيل مستقبل أنظف وأكثر استدامة. ودعمها التقني لتحديث خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في لبنان، هو خطوة حيوية نحو فتح إمكانات انتقال الطاقة في لبنان ومعالجة التحديات التي تعيق التقدم".

اضاف: "خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة 2025-2030 ليست مجرد خطة بل التزام تجاه الشعب اللبناني والبيئة. وبدعم المملكة المتحدة، يكون لبنان مجهزا بشكل أفضل للتغلب على العقبات وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة واستكشاف الشراكات الاستراتيجية للتنفيذ الفاعل".
لبنان

إقتصاد

السفير البريطاني

الطاقة المتجددة

المركز اللبناني

وزير الطاقة

البريطانية

خطة العمل

البريطاني

المملكة

