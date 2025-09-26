Advertisement

لبنان

ماذا سيشهد قصر الصنوبر بعد يومين؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:41
يفتتح قصر الصنوبر أبوابه أمام الجمهور يوم الأحد 28 أيلول 2025 وذلك في إطار الأيام الأوروبية للتراث.
فعاليات المناسبة تبدأ من الساعة الـ10 صباحاً للساعة 6 ظهراً، ومن خلالها يمكن استرجاع تاريخ القصر من خلال دليل صوتي ومعرض للصور الأرشيفية ومعرض للألوان المائية للسيدة ماريا ماغرو ومعرض "قيد التحول" للنحات غسان زرد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

