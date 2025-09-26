رجي التقى أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك

Advertisement

التقى والمغتربين خلال حفل استقبال أقيم في على شرف رئيس الجمهورية والوفد المرافق له، أبناء في .وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول حياتهم والأوضاع الراهنة فيوجدد الحضور مطالبهم ب"ضرورة اعتماد قانون انتخابي منصف يتيح لهم حق الاقتراع للمرشحين الـ128".وأكد رجي أن" اللبنانيين في الانتشار هم دائماً فخر لبنان و قوته في الخارج".