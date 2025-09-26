Advertisement

لبنان

رجي التقى أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك

Lebanon 24
26-09-2025 | 06:09
التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال حفل استقبال أقيم في نيويورك على شرف رئيس الجمهورية جوزاف عون والوفد المرافق له، أبناء الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة.
وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول حياتهم والأوضاع الراهنة في لبنان

وجدد الحضور مطالبهم ب"ضرورة اعتماد قانون انتخابي منصف يتيح لهم حق الاقتراع للمرشحين الـ128".

وأكد رجي أن" اللبنانيين في الانتشار  هم دائماً فخر لبنان و قوته في الخارج".
