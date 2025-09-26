Advertisement

لبنان

العلامة ياسين: النكد السياسي حول اضاءة صورة نصرالله على صخرة الروشة امر معيب

Lebanon 24
26-09-2025 | 06:22
أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي ان "شهيد الامة سماحة السيد حسن نصر الله شرف تشرف به كل لبنان بل وكل العالم وعلى المسؤولين في لبنان ان يقدروا هذا الشرف الكبير ويجعلوا من يوم شهادته يوما وطنيا فشهادته كانت قيامة جديدة للبنان الذي لولا المقاومة لكان حديقة خلفية للكيان الصهيوني الموقت"،  مؤكدا ان" النكد السياسي السخيف حول  اضاءة صورة السيد نصر الله على صخرة الروشة امر معيب ولا يليق بلبنان ولا شعبه وجيشه ومقاومته".
وقال في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور : "ان سماحة السيد نصر الله من قادة المستضعفين في هذا العالم في مواجهة المشروع الصهيو اميركي الاستكباري وسماحة السيد هاشم صفي الدين كان خير خلف لخير سلف وقد شكل مدرسة في الحكمة والشجاعة والادارة ولن ينسى الاسلام ما قام به من اجل اعلاء كلمة الحق".

 اضاف:" ان قوة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة يجب الحفاظ عليها وكل من يزرع الفُرقة والفتنة بينهم هو عميل وعلى مدعي السيادة خدام السفارات ان يدركوا ان بقاء هذه القوة هو بقاء للبنان الذي سيبقى مهما فعلوا وقالوا وهم سيرحلون لان لبنان بلد الشرفاء لا العملاء والخونة والحمقى".

وتابع :" ان الكلمات التي القاها قادة الدول على منبر الامم المتحدة يجب ان تترجم وقفاً للارهاب الاسرائيلي الذي يستبيح اي دولة دون رادع في خرق لكل العهود والمواثيق والاعراف وكل ذلك بدعم اميركي يؤكد الشركة في الارهاب وقد افقد كل الهيئات والمؤسسات الدولية قيمتها".

وختم العلامة ياسين مؤكدا ان" اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين ليس انجازا فهي باعترافها بالكيان عام ١٩٤٨ كانت شريكة في كل الارهاب والمجازر التي قام بها والتي نرى ابشع فصولها الان في قطاع غزة الذي يعاني من العجز والتواطئ الدولي كما يعاني من الارهاب الصهيوني "، مشددا  على ان هذا الاعتراف يجب ان نراه وقفا للارهاب الصهيوني ومساعدة في اعادة الحقوق لاهلها والحفاظ على ارض ودماء الشعب الفلسطيني حتى لا يبقى حبرا على ورق".
