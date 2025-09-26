العلامة ياسين: النكد السياسي حول اضاءة صورة نصرالله على صخرة الروشة امر معيب

Advertisement

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي ان " الامة شرف تشرف به كل بل وكل العالم وعلى المسؤولين في لبنان ان يقدروا هذا الشرف الكبير ويجعلوا من يوم شهادته يوما وطنيا فشهادته كانت قيامة جديدة للبنان الذي لولا لكان حديقة خلفية للكيان الصهيوني الموقت"، مؤكدا ان" النكد السياسي السخيف حول اضاءة صورة السيد نصر الله على صخرة الروشة امر معيب ولا يليق بلبنان ولا شعبه وجيشه ومقاومته".وقال في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور : "ان سماحة السيد نصر الله من قادة المستضعفين في هذا العالم في مواجهة المشروع الصهيو اميركي الاستكباري وسماحة السيد هاشم صفي الدين خلف لخير سلف وقد شكل مدرسة في والشجاعة والادارة ولن ينسى الاسلام ما قام به من اجل اعلاء كلمة الحق".اضاف:" ان قوة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة يجب الحفاظ عليها وكل من يزرع الفُرقة والفتنة بينهم هو عميل وعلى مدعي السيادة خدام السفارات ان يدركوا ان بقاء هذه القوة هو بقاء للبنان الذي سيبقى مهما فعلوا وقالوا وهم سيرحلون لان لبنان بلد الشرفاء لا العملاء والخونة والحمقى".وتابع :" ان الكلمات التي القاها قادة منبر الامم المتحدة يجب ان تترجم وقفاً للارهاب الاسرائيلي الذي يستبيح اي دولة دون رادع في خرق لكل العهود والمواثيق والاعراف وكل ذلك بدعم اميركي يؤكد الشركة في الارهاب وقد افقد كل الهيئات والمؤسسات الدولية قيمتها".وختم العلامة ياسين مؤكدا ان" اعتراف الدول الغربية بدولة ليس انجازا فهي باعترافها بالكيان عام ١٩٤٨ كانت شريكة في كل الارهاب والمجازر التي قام بها والتي نرى ابشع فصولها الان في الذي يعاني من العجز والتواطئ الدولي كما يعاني من الارهاب الصهيوني "، مشددا على ان هذا الاعتراف يجب ان نراه وقفا للارهاب الصهيوني ومساعدة في اعادة الحقوق لاهلها والحفاظ على ارض ودماء الشعب الفلسطيني حتى لا يبقى حبرا على ورق".