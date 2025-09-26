Advertisement

لبنان

تعميم صورة موقوف... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
26-09-2025 | 06:07
Doc-P-1421801-638944902010851390.jpg
Doc-P-1421801-638944902010851390.jpg photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بناءً على شكوى مقدّمة لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة ضدّ المدّعى عليه (م. س.) بجرم احتيال من خلال إيهام ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر سياحية، أو هجرة، أو عمل إلى دول أوروبية. ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت المفرزة المذكورة، وبالتّنسيق مع المجموعة الخاصّة SWAT وحاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، من نصب كمينٍ محكمٍ وتوقيفه مع شخصَين، وهم كلٌّ من:
م. ج. (تولد ۱۹۹۳، لبناني)
م. س. (تولد ۲۰۰۰، لبناني)
م. ز. (تولد ۲۰۰۵، لبناني)
بالتّحقيق مع المدعو (م. ج)، اعترف أنّه قام بنقل كميّة كبيرة من المخدّرات عبارة عن أكياس من حبوب الكبتاغون، كما اعترف بترويج المخدّرات وتهريبها.
بالتّحقيق مع المدعو (م. س.)، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة عمليّات الاحتيال، وضبط بحوزته اختام عائدة لشركات عدّة وإفادات عمل عائدة لضحايا وجواز سفر، وأدوات تستعمل لتعاطي المخدّرات، وقد تبيّن أنّ بحقه مذكرة توقيف بجرم احتيال وبلاغ بحث وتحرٍّ لصالح مكتب مكافحة المخدرات في البقاع.
بالتّحقيق مع المدعو (م. ز.)، اعترف بتعاطيه المخدّرات وبيع وشراء أسلحة حربية.
أودع الموقوفون القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف بجرم احتيال (م. س.)، وتطلب مِمّن وقع ضحيّة أعماله وتعرّف إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في سراي بعبدا، أو الاتصال على الرقم 92217 -05 أو 921115-05، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
