سوريّ اغتصب فتاة قاصراً

أفادت مندوبة " "، أنّ مفرزة إستقصاء أوقفت السوريّ أ.خ في منطقة البداوي، بعد ورود معلومات عن تورّطه في جريمة إغتصاب فتاة قاصر لبنانيّة.وأُحيل الموقوف إلى التحقيق لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.