Advertisement

لبنان

سوريّ اغتصب فتاة قاصراً

Lebanon 24
26-09-2025 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1421804-638944907221012884.jpg
Doc-P-1421804-638944907221012884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مفرزة إستقصاء الشمال أوقفت السوريّ أ.خ في منطقة البداوي، بعد ورود معلومات عن تورّطه في جريمة إغتصاب فتاة قاصر لبنانيّة.
Advertisement


وأُحيل الموقوف إلى التحقيق لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مفاجأة في لبنان.. صورة لفتاة قاصر تُدير "شبكة دعارة"
lebanon 24
26/09/2025 16:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف أحد أبرز المطلوبين وتحرير قاصر سوري.. هذا ما أعلنه الجيش
lebanon 24
26/09/2025 16:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضنية.. أفعى تلدغ فتاة وهذه حالتها
lebanon 24
26/09/2025 16:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة اختطاف 40 فتاة في لبنان؟
lebanon 24
26/09/2025 16:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:09 | 2025-09-26
09:08 | 2025-09-26
09:03 | 2025-09-26
09:01 | 2025-09-26
08:59 | 2025-09-26
08:57 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24