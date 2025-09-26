29
لبنان
أخبار تتناول مطار بيروت... هذه حقيقتها
Lebanon 24
26-09-2025
|
06:54
photos
أصدرت
المديرية العامة للطيران المدني
بيانا جاء فيه:
"تتناقل بعض مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا عن إلغاء رحلات في
مطار رفيق الحريري الدولي
-
بيروت
، يهم المديرية
العامة للطيران المدني
أن تؤكد عدم صحة هذه الأخبار وأن
المطار
يعمل بشكل طبيعي ووفقا لجدول الرحلات الجوية العادية".
