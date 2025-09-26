Advertisement

لبنان

أخبار تتناول مطار بيروت... هذه حقيقتها

Lebanon 24
26-09-2025 | 06:54
أصدرت المديرية العامة للطيران المدني بيانا جاء فيه:
"تتناقل بعض مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا عن إلغاء رحلات في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، يهم المديرية العامة للطيران المدني أن تؤكد عدم صحة هذه الأخبار وأن المطار يعمل بشكل طبيعي ووفقا لجدول الرحلات الجوية العادية".
 
 
 
