لبنان

البعريني: نُؤيّد سلام في دفاعه عن هيبة المؤسسات

Lebanon 24
26-09-2025 | 07:01
 كتب النائب وليد البعريني عبر صفحته على منصة "أكس": "لقد أثبت الرّئيس نواف سلام أنه رجل دولة من الطراز الرفيع، ثابت في مواقفه وحازم في دفاعه عن هيبة المؤسّسات. نحن إلى جانبه في كل خطوة، ونثق بأن ما حدث لن يمر من دون محاسبة كما أكّد. الأوطان لا تُبنى بالاستقواء، ذاك زمن مضى، والزمن الآتي هو زمن استعادة الدولة وهيبتها بقيادة سلام".
