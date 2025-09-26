Advertisement

لبنان

الشاب محمد توفي في حادث سير... سيارة صدمت دراجته الناريّة

Lebanon 24
26-09-2025 | 06:32
Doc-P-1421822-638944926427953186.jpg
Doc-P-1421822-638944926427953186.jpg photos 0
توفي الشاب محمد جهاد البقار، من مواليد العام 1992، بعدما صدمت سيارة من نوع "دودج" دراجته الناريّة على طريق كوبا - البترون.
وبحسب المعلومات، سلّم سائق السيارة ر.ر نفسه إلى شعبة المعلومات.
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24