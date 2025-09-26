29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
26-09-2025
|
07:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات صحافيّة، أنّ رئيس الحكومة
نواف سلام
قال أمام زواره "أنا لم أعتكف ولم أستقل، بل ألغيت مواعيدي اليوم للتفرّغ لمتابعة ما حصل في الأمس، والبحث في الخطوات اللاحقة".
Advertisement
وكان سلام استقبل في دارته في قريطم
نائب رئيس الحكومة
طارق متري، الوزير غسان سلامة، الوزير
شارل
الحاج، الوزير كمال شحادة، النائب
مروان حمادة
،
النائب سامي الجميل
، النائب
ابراهيم
منيمنة، النائب مارك ضو، النائب وليد البعريني، النائب فراس حمدان، النائب
ميشال معوض
، النائب اديب عبد المسيح، النائب ميشال الدويهي، ورئيس تجمع العشائر العربية بدر عبيد.
مواضيع ذات صلة
ما الذي حصل قبل أيام من الوقفة أمام صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ما الذي حصل قبل أيام من الوقفة أمام صخرة الروشة؟
26/09/2025 16:11:34
26/09/2025 16:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما قاله وفيق صفا من أمام صخرة الروشة
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما قاله وفيق صفا من أمام صخرة الروشة
26/09/2025 16:11:34
26/09/2025 16:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
26/09/2025 16:11:34
26/09/2025 16:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يعتكف بعد "موقعة صخرة الروشة" فهل يُعَلّق عمل الحكومة دون استقالة؟
Lebanon 24
سلام يعتكف بعد "موقعة صخرة الروشة" فهل يُعَلّق عمل الحكومة دون استقالة؟
26/09/2025 16:11:34
26/09/2025 16:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب سامي الجميل
نائب رئيس الحكومة
سامي الجميل
مروان حمادة
النائب سامي
ميشال معوض
نواف سلام
نائب رئيس
تابع
قد يعجبك أيضاً
رجي: لبنان قلق إزاء استهداف الأونروا
Lebanon 24
رجي: لبنان قلق إزاء استهداف الأونروا
09:08 | 2025-09-26
26/09/2025 09:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي
Lebanon 24
شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي
09:03 | 2025-09-26
26/09/2025 09:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب لن تشارك وزيرة البيئة في اجتماع السرايا
Lebanon 24
لهذا السبب لن تشارك وزيرة البيئة في اجتماع السرايا
09:01 | 2025-09-26
26/09/2025 09:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة عسكريين... بيان للجيش يكشف ما حدث في دار الواسعة
Lebanon 24
إصابة عسكريين... بيان للجيش يكشف ما حدث في دار الواسعة
08:59 | 2025-09-26
26/09/2025 08:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام اجتمع مع وزراء الدفاع والعدل والداخلية
Lebanon 24
سلام اجتمع مع وزراء الدفاع والعدل والداخلية
08:57 | 2025-09-26
26/09/2025 08:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
02:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
09:08 | 2025-09-26
رجي: لبنان قلق إزاء استهداف الأونروا
09:03 | 2025-09-26
شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي
09:01 | 2025-09-26
لهذا السبب لن تشارك وزيرة البيئة في اجتماع السرايا
08:59 | 2025-09-26
إصابة عسكريين... بيان للجيش يكشف ما حدث في دار الواسعة
08:57 | 2025-09-26
سلام اجتمع مع وزراء الدفاع والعدل والداخلية
08:40 | 2025-09-26
بالفيديو... إشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين في بعلبك
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 16:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 16:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 16:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24