أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس

أفادت معلومات صحافيّة، أنّ رئيس الحكومة قال أمام زواره "أنا لم أعتكف ولم أستقل، بل ألغيت مواعيدي اليوم للتفرّغ لمتابعة ما حصل في الأمس، والبحث في الخطوات اللاحقة".

وكان سلام استقبل في دارته في قريطم طارق متري، الوزير غسان سلامة، الوزير الحاج، الوزير كمال شحادة، النائب ، ، النائب منيمنة، النائب مارك ضو، النائب وليد البعريني، النائب فراس حمدان، النائب ، النائب اديب عبد المسيح، النائب ميشال الدويهي، ورئيس تجمع العشائر العربية بدر عبيد.