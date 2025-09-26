Advertisement

لبنان

أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس

Lebanon 24
26-09-2025 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1421824-638944930347608529.jpg
Doc-P-1421824-638944930347608529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات صحافيّة، أنّ رئيس الحكومة نواف سلام قال أمام زواره "أنا لم أعتكف ولم أستقل، بل ألغيت مواعيدي اليوم للتفرّغ لمتابعة ما حصل في الأمس، والبحث في الخطوات اللاحقة".
Advertisement
 
 
وكان سلام استقبل في دارته في قريطم نائب رئيس الحكومة طارق متري، الوزير غسان سلامة، الوزير شارل الحاج، الوزير كمال شحادة، النائب مروان حمادة،  النائب سامي الجميل، النائب ابراهيم منيمنة، النائب مارك ضو، النائب وليد البعريني، النائب فراس حمدان، النائب ميشال معوض، النائب اديب عبد المسيح، النائب ميشال الدويهي، ورئيس تجمع العشائر العربية بدر عبيد.
 
 
مواضيع ذات صلة
ما الذي حصل قبل أيام من الوقفة أمام صخرة الروشة؟
lebanon 24
26/09/2025 16:11:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما قاله وفيق صفا من أمام صخرة الروشة
lebanon 24
26/09/2025 16:11:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
lebanon 24
26/09/2025 16:11:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يعتكف بعد "موقعة صخرة الروشة" فهل يُعَلّق عمل الحكومة دون استقالة؟
lebanon 24
26/09/2025 16:11:34 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب سامي الجميل

نائب رئيس الحكومة

سامي الجميل

مروان حمادة

النائب سامي

ميشال معوض

نواف سلام

نائب رئيس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:08 | 2025-09-26
09:03 | 2025-09-26
09:01 | 2025-09-26
08:59 | 2025-09-26
08:57 | 2025-09-26
08:40 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24