لبنان

نقابة الأطباء استنكرت الاعتداء على الدكتور عبود في عدلون

Lebanon 24
26-09-2025 | 07:20
استنكرت نقابة أطباء لبنان في بيروت، في بيان، الاعتداء الذي تعرض له الطبيب حمزة عبود في بلدة عدلون.
وشددت  على ان "الاطباء يقومون برسالة انسانية سامية، لا يجوز ان يكونوا مكسر عصا وفشة خلق"، داعية مجلس النواب الى" ‏الاسراع في اقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالحصانة المهنية للطبيب لمنع التعديات عليه وعلى حقوقه".

واكدت النقابة "متابعة قضية الدكتور عبود وفق الاصول القانونية وصولا الى تحقيق العدالة، والحؤول دون تكرار مثل هذه الحوادث".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24