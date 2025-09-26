لاوندس للعسكريين في عيد أمن الدولة:سنكمل مسارنا نظيفي الكف والإنجازات أبلغ ردّ

Advertisement

هنّأ مدير عام اللواء الركن إدكار لاوندس العسكريين بمناسبة مرور أربعين عامًا على تأسيس ، في احتفال عسكري رمزي أقيم في مبنى المقر العام.وأكد أن "عيد الأربعين لأمن الدولة له رمزية خاصة هذه السنة، لأن الجهاز كل لسان"، مشددًا على المؤسسة بتطبيق القانون بعيدًا عن أي تحدٍّ للناس، وأضاف: "نحن مستمرون نظيفي الكف، والإنجازات التي حققتموها تفوق توقعاتي، وسنكمل المسار معًا تحت سقف القانون ومكافحة الفساد".وختم: "أفخر بكم ولي شرف أن أكون على رأس هذه المديرية، فالتعاون بيننا قادر على تحقيق المزيد، فيما الأفعال والنتائج تبقى الرد الأبلغ على أي معترض"بعدها، تلا رئيس شعبة الخدمة والمعلومات العميد يوسف الشدياق الأمر العام على العسكريين ممثلًا .كما أقيمت مراسم تلاوة الأمر العام في المديريات الإقليمية والمركزية ، تكريمًا لهذه المناسبة.أيّها العسكريون،أربعة عقودٍ مرّت منذ انطلاقة هذه المديرية العامة وسط تحدّيات كبرى، واجهت خلالها الصعوبات ونجحت في تجاوزها بفضل تفاني عسكريّيها وإرادتهم الصلبة.إنّ عملكم الدؤوب وضع أمن الدولة في طليعة المؤسسات الساهرة على أمن الوطن وكرامة مواطنيه، ولم تبخلوا عليه يومًا بعرقكم ودمائكم حيث وجبت التضحية بها فداءً للبنان.أيّها العسكريون،اعلموا أنّ تاريخ التأسيس هو يومٌ مجيدٌ في صفحات مديريتنا بما يحمله من تضحيات عسكريّينا، ويشهد لكم أنّ عزيمتكم التي لا تلين كانت السند الأمين في أحلك الظروف.أيّها العسكريون،في زمنٍ يثقل كاهل البلاد بأزماتٍ اقتصادية وأمنية دقيقة، أثبتم أنّ الانضباط والشجاعة قيمٌ راسخة في وجدانكم. وكان لجهودكم الأثر الحاسم في مكافحة الفساد وهدر المال العام واستعادة جزءٍ من الأموال المنهوبة من مرافق الدولة الحيوية، فوضعتم نصب أعينكم الهدف الذي رسمته القيادة في وضع هذه المديرية العامة على مسارٍ قويم لا بدّ أن يصل يومًا إلى بناء الدولة ونهوض مؤسساتها.ونحن في أخذنا عهدًا على أنفسنا أن نعمل بصمت وندع الإنجازات التي تسطّرونها في مختلف الميادين تتكلّم عنكم؛ هذا نهجٌ رسمناه ونسير عليه بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية رئيس ونائبه اللذين يوليان عنايةً خاصةً بنهوض مؤسساتنا، ولن يألوا جهدًا لتمكينها من ممارسة دورها الفعّال، عبر السعي الدؤوب لتأمين الوسائل البشرية والمادية لها، ويعقدان آمالًا على استمرار أدائكم لمهامكم بحرفيةٍ ومهنيةٍ عالية.أيّها العسكريون،إنّ هذه المديرية العامة لن تتوانى عن بذل الجهود لتعزيز صمودكم في شتّى الميادين، وتؤكّد أنّ العمل الجماعي يدًا واحدة سيؤدّي حتمًا إلى بلوغ الهدف الأسمى، وأنّ تضحياتكم هي نبراسٌ يضيء الطريق نحو مستقبلٍ واعدٍ للبنان وأبنائه. فكونوا دائمًا المثال الأعلى في المناقبية والانضباط، ولتكن مصلحة الوطن غايتكم الأولى وولاءكم الأوحد لوطنكم مهما تعدّدت انتماءاتكم المذهبية.عشتم، وعاشت أمن الدولة، وعاش لبنان.