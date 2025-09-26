Advertisement

لبنان

مرقص زار بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام

26-09-2025 | 07:48
Doc-P-1421830-638944949979517421.png
Doc-P-1421830-638944949979517421.png photos 0
زار  وزير الاعلام المحامي بول مرقص بعد ظهر اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، منوها بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لإقرار اقتراح قانون الإعلام. وطالب "بدعم كامل من الكتل النيابية خلال جلسة يوم الإثنين المقبل، لإقرار حقوق جميع المتعاقدين في الإدارات العامة تباعا".
وتم في خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية متصلة بالاعلام اللبناني وقانون الاعلام الجديد واقتراح إخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.

وبعد اللقاء، تحدث الوزير مرقص :" تشرفت اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وبحثنا في الأوضاع العامة، كما وتطرقت معه إلى موضوعين أساسيين، الأول هو مشروع قانون الإعلام الجديد الذي نوهت بعمل لجنة الإدارة والعدل التي انكبت على درسه برئاسة النائب الأستاذ جورج عدوان وشكرت جهود اللجنة الكريمة.
 
والموضوع الثاني، الذي أيضا أثرته مع دولة الرئيس هو إخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد وشكرت لدولة الرئيس إدراج هذا الإقتراح بعد سنين طويلة من الانتظار وبعد ما مر في اللجان النيابية المشتركة على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل. وطلبت دعمه المطلق والتام لتصديقه وإقراره يوم الاثنين إن شاء الله" 
واضاف:"وأيضا كما أنني أدفع باتجاه إقرار اقتراح القانون هذا، وذلك لا يثنيني عن المطالبة بإنصاف سائر المتعاقدين من بقية الإدارات والوزارات".

وختم مرقص :" كانت محطة أيضا لبحث الأوضاع الإعلامية عموما وشكر دولة الرئيس على اهتمامه التشريعي بقضايا الإعلام .
رئيس مجلس النواب نبيه بري

الهيئة العامة

وزارة الإعلام

دولة الرئيس

عين التينة

نبيه بري

التينة

الكريم

