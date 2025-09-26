مرقص زار بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام

Advertisement

زار وزير الاعلام المحامي بول مرقص بعد ظهر اليوم، ، في مقر الرئاسة الثانية في ، منوها بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لإقرار اقتراح قانون الإعلام. وطالب "بدعم كامل من الكتل النيابية خلال جلسة يوم الإثنين المقبل، لإقرار حقوق جميع المتعاقدين في الإدارات العامة تباعا".وتم في خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية متصلة بالاعلام اللبناني وقانون الاعلام الجديد واقتراح إخضاع متعاقدي لشرعة التقاعد.وبعد اللقاء، تحدث الوزير مرقص :" تشرفت اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ وبحثنا في الأوضاع العامة، كما وتطرقت معه إلى موضوعين أساسيين، الأول هو مشروع قانون الإعلام الجديد الذي نوهت بعمل لجنة الإدارة والعدل التي انكبت على درسه برئاسة النائب الأستاذ عدوان وشكرت جهود اللجنة الكريمة.والموضوع الثاني، الذي أيضا أثرته مع هو إخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد وشكرت لدولة الرئيس إدراج هذا الإقتراح بعد سنين طويلة من الانتظار وبعد ما مر في اللجان النيابية المشتركة على جدول أعمال لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل. وطلبت دعمه المطلق والتام لتصديقه وإقراره يوم الاثنين إن شاء الله"واضاف:"وأيضا كما أنني أدفع باتجاه إقرار اقتراح القانون هذا، وذلك لا يثنيني عن المطالبة بإنصاف سائر المتعاقدين من بقية الإدارات والوزارات".وختم مرقص :" كانت محطة أيضا لبحث الأوضاع الإعلامية عموما وشكر دولة الرئيس على اهتمامه التشريعي بقضايا الإعلام .