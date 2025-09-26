Advertisement

لبنان

الجميّل بعد لقاء سلام: لا رهان على الانقسامات فمعركتنا حصر السلاح والدولة يجب أن تضرب بيد من حديد

Lebanon 24
26-09-2025 | 07:58
أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام، إلى أنّ المواجهة بالنسبة للكتائب هي بين منطق الدولة ومنطق اللادولة، قائلاً: "هنا بيت القصيد. لا أحد يراهن على انقسام داخل السلطة السياسية، ولا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فهذه كلها أمور قيد المعالجة، والسؤال اليوم واحد: هل هناك دولة أم لا؟ هل يقبل حزب الله بشروط الدولة أم يريد البقاء فوقها؟".
ولفت الجميّل إلى أنّ الكتائب في تنسيق كامل مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والوزراء المعنيين، من أجل أن تفرض دولة القانون سلطتها، مؤكداً أنّ المشكلة أكبر بكثير من أي معركة موضعية قد تندلع هنا أو هناك، وأن ما يهم هو القرارات والإجراءات المتخذة لحصر السلاح وتطبيقها على الجميع، قائلاً: "هذا المطلوب تنفيذه، وعلى السلطة أن تكون موحدة ومتضامنة لمواجهة كل محاولات حزب الله".
وأضاف: "قد تظهر أحياناً بعض الاحتكاكات، لكن مسار الدولة مستمر، والواضح أن هناك قضايا أهم. معركتنا هي حصر السلاح، وليس إضاءة صخرة الروشة، بل عينا ان نقرأ رسالة حزب الله ونواياه وعلى الدولة أن تضرب بيد من حديد".
وختم مؤكداً: "لن نقع في فخ وفيق صفا لدق الأسافين بين أركان الدولة. حزب الكتائب على علاقة أخوية مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس، ودورنا هو تعزيز اللحمة لأننا جميعاً يد واحدة في هذه المعركة، ولا يجوز السماح لأحد بتفرقتنا".
حزب الكتائب اللبنانية

النائب سامي

حزب الكتائب

دولة الرئيس

اللبنانية

حزب الله

يوم واحد

الجمهوري

