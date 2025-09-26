Advertisement

لبنان

شيخ العقل اتصل برئيس الحكومة: لتدارك الأزمات بحكمة وحفظ هيبة الدولة

Lebanon 24
26-09-2025 | 08:02
اجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى إتصالاً هاتفياً اليوم برئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام مؤكداً على "روح المسؤولية الوطنية التي يتمتع بها دولة الرئيس"، ومتمنياً "الارتقاء إلى مستوى المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم، والتي تقتضي مقاربتها وتداركها بأعلى درجات الحكمة والصبر".
‎وقدر الشيخ ابي المنى للرئيس سلام خلال الاتصال "الإجراءات التي سبق واتخذتها الحكومة منذ انطلاقة عملها، لتعزيز دور الدولة وحفظ هيبتها وتطوير عمل مؤسساتها وفقاً لاتفاق الطائف"، داعياً الى "اتاحة الفرصة للحكومة لمعالجة قضايا الدولة المتراكمة والاستمرار في نهج البناء والتحديث"، ومحذراً في الوقت نفسه من توجيه أية "إساءة للدولة او ارتكاب أية تجاوزات للسلطات الشرعية، لضررها على سمعة الوطن برمّته الذي لا ينقصه المزيد من الأزمات التي ينوء بحملها".

 
Advertisement
