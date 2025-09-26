شيخ العقل اتصل برئيس الحكومة: لتدارك الأزمات بحكمة وحفظ هيبة الدولة

Advertisement

اجرى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى إتصالاً هاتفياً اليوم برئيس القاضي مؤكداً على "روح المسؤولية الوطنية التي يتمتع بها "، ومتمنياً "الارتقاء إلى مستوى المرحلة التي يمر بها اليوم، والتي تقتضي مقاربتها وتداركها بأعلى درجات والصبر".‎وقدر الشيخ ابي المنى للرئيس سلام خلال الاتصال "الإجراءات التي سبق واتخذتها الحكومة منذ انطلاقة عملها، لتعزيز دور الدولة وحفظ هيبتها وتطوير عمل مؤسساتها وفقاً لاتفاق "، داعياً الى "اتاحة الفرصة للحكومة لمعالجة قضايا الدولة المتراكمة والاستمرار في نهج البناء والتحديث"، ومحذراً في الوقت نفسه من توجيه أية "إساءة للدولة او ارتكاب أية تجاوزات للسلطات الشرعية، لضررها على سمعة الوطن برمّته الذي لا ينقصه المزيد من الأزمات التي ينوء بحملها".