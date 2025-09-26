Advertisement

لبنان

جواد نصرالله: والدي كان غاضبا بشدة ولا تسليم سلاح "ولا بالاحلام"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-09-2025 | 08:22
Doc-P-1421838-638944970447604032.jpg
Doc-P-1421838-638944970447604032.jpg photos 0
ذكرت وكالة "رويترز"  أنه "في مثل هذا الوقت من العام الماضي، استشاط الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، غضبًا بعد أن قامت إسرائيل بتفجير أجهزة اتصال لاسلكي كان يحملها عناصر الحزب في أنحاء لبنان، وفقًا لنجله جواد نصرالله. وبعد أيام، اغتالت إسرائيل الأمين العام". 
وقال جواد نصر الله لرويترز في مقابلة عند قبر والده: "كان منزعجًا، غاضبًا، مستاءً. كان هناك الكثير من الاستياء والتفكير: كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كان يعتبر نفسه مؤتمنًا على تلك الأرواح". كانت الإجراءات الأمنية مشددة حول نصرالله آنذاك، وكان جواد، مثل أكثر من مليون لبناني، قد نزح بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، ولم يرَ والده منذ ثلاثة أشهر، وقال: "يمكنك القول إننا تعاملنا مع الأمر يومًا بيوم. لم يكن هناك شيء مؤكد". كان آخر خطاب متلفز لنصرالله في 19 أيلول، وبعد ثمانية أيام، أدت سلسلة من القنابل الإسرائيلية الخارقة للتحصينات على مجمع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى استشهاده.
وقال جواد: "علمنا بالخبر كغيرنا. كان الأمر صادمًا، لكننا لم نستطع البكاء، لم يستطع أحد في المنزل الصراخ أو التعبير عن مشاعره"، موضحًا أن سكان المبنى السكني الذي كانوا يقيمون فيه مؤقتًا لم يكونوا على دراية بصلاتهم بزعيم حزب الله".

وقال جواد: "لقد شعرنا بلحظة من الاغتراب مثل أي شخص آخر، بالإضافة إلى أهوال ذلك الوقت، الذي كان فظيعًا للجميع: الحرب، والقصف، والوحشية، وفوق كل ذلك، الاغتراب".  

وفي ما يتعلق بتسليم "حزب الله" سلاحه، قال جواد: "ولا بالأحلام".
المصدر: خاص "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

