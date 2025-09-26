جواد نصرالله: والدي كان غاضبا بشدة ولا تسليم سلاح "ولا بالاحلام"

Advertisement

ذكرت وكالة " " أنه "في مثل هذا الوقت من العام الماضي، استشاط لحزب الله، ، غضبًا بعد أن قامت بتفجير أجهزة اتصال لاسلكي كان يحملها عناصر الحزب في أنحاء ، وفقًا لنجله جواد . وبعد أيام، اغتالت إسرائيل الأمين العام".وقال جواد لرويترز في مقابلة عند قبر والده: "كان منزعجًا، غاضبًا، مستاءً. كان هناك الكثير من الاستياء والتفكير: كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كان يعتبر نفسه مؤتمنًا على تلك الأرواح". كانت الإجراءات الأمنية مشددة حول نصرالله آنذاك، وكان جواد، مثل أكثر من مليون لبناني، قد نزح بسبب الجوية ، ولم يرَ والده منذ ثلاثة أشهر، وقال: "يمكنك القول إننا تعاملنا مع الأمر يومًا بيوم. لم يكن هناك شيء مؤكد". كان آخر خطاب متلفز لنصرالله في 19 أيلول، وبعد ثمانية أيام، أدت سلسلة من القنابل الإسرائيلية الخارقة للتحصينات على مجمع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى استشهاده.وقال جواد: "علمنا بالخبر كغيرنا. كان الأمر صادمًا، لكننا لم نستطع البكاء، لم يستطع أحد الصراخ أو مشاعره"، موضحًا أن سكان المبنى السكني الذي كانوا يقيمون فيه مؤقتًا لم يكونوا على دراية بصلاتهم بزعيم ".وقال جواد: "لقد شعرنا بلحظة من الاغتراب مثل أي شخص آخر، بالإضافة إلى أهوال ذلك الوقت، الذي كان فظيعًا للجميع: الحرب، والقصف، والوحشية، وفوق كل ذلك، الاغتراب".وفي ما يتعلق بتسليم "حزب الله" سلاحه، قال جواد: "ولا بالأحلام".