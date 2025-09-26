Advertisement

لبنان

ما الذي حصل قبل أيام من الوقفة أمام صخرة الروشة؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
26-09-2025 | 08:37
علم "لبنان 24" ان ضغطا "رسميا" مورس خلال الايام القليلة الماضية على عدة شركات متخصصة بالانارة بالليزر مما دفعها الى الاعتذار تباعا من منظمي الوقفة امام صخرة الروشة لعدم قيامها باضاءة الصخرة بصور الامينين العامين للحزب حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.
امام هذا الواقع استعان المنظمون "بخبرات محلية" من مؤيدي الحزب فقاموا بالعمل المطلوب رغم ان الجودة لم تكن كمان كان متوقعا.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

فيديو
