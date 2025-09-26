Advertisement

لبنان

إصابة عسكريين... بيان للجيش يكشف ما حدث في دار الواسعة

Lebanon 24
26-09-2025 | 08:59
A-
A+
Doc-P-1421849-638944993165437211.jpg
Doc-P-1421849-638944993165437211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement
بتاريخ 26 /9 /2025، ونتيجة سلسلة عمليات أمنية لملاحقة مطلوبين خطيرين، نفذت وحدات من الجيش تؤازرها مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة دار الواسعة - بعلبك، بهدف توقيف عدد من المطلوبين، ومنهم المواطن (ح.ج.)، المطلوب بعدة جرائم: إطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش وقتل عسكريين، تأليف عصابات للاتجار بالأسلحة والمخدرات، الخطف مقابل فدية مالية، السلب بقوة السلاح، إطلاق النار.
أثناء عمليات الدهم، أقدم المطلوب المذكور مع آخرين على إطلاق النار نحو عناصر الجيش، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين، فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتله.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المطلوبين.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ضبط معمل وتوقيف شخص بالجرم المشهود... بيان لقوى الأمن يكشف تفاصيل ما حدث في كسروان
lebanon 24
26/09/2025 18:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية واسعة بمسيرات استهدفت مناطق واسعة للاحتلال
lebanon 24
26/09/2025 18:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لوزراء خارجية 9 دول: نرفض بشكل قاطع قرار إسرائيل شن عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في غزة
lebanon 24
26/09/2025 18:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل رئيس عصابة.. بيان للجيش يكشف تفاصيل ما حصل في جرود نحلة
lebanon 24
26/09/2025 18:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

في دار

بعلبك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:41 | 2025-09-26
10:33 | 2025-09-26
10:33 | 2025-09-26
10:24 | 2025-09-26
10:09 | 2025-09-26
10:06 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24