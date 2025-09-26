Advertisement

لبنان

لهذا السبب لن تشارك وزيرة البيئة في اجتماع السرايا

Lebanon 24
26-09-2025 | 09:01
قالت وزيرة البيئة تمارا الزين لـmtv: "كنت سأشارك طبعاً في الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي لكن يتعذّر عليّ ذلك بسبب اضطراري للتوجه إلى البقاع لارتباطات مسبقة".
تمارا الزين

البقاع

mtv

