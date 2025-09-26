28
لبنان
شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي
Lebanon 24
26-09-2025
|
09:03
في خطوةٍ تهدف إلى التشجيع على الدفع الرقمي، أعلنت شركة OMT عن إطلاق حملة تسويقية تُتيح لمستخدمي تطبيق OMT Pay سحب الأموال من محفظة OMT Pay الخاصّة بهم عبر أي
مركز omt
من دون أيّ رسوم.
وعليه، أصبح بإمكانكم، ومن دون أيّ رسوم:
1. تعبئة محفظة OMT Pay عبر مراكز OMT أو عبر استلام تحاويل
western union
وIntra على التطبيق.
2. التحويل من محفظة OMT Pay إلى محفظة OMT Pay أخرى (Wallet-to-Wallet).
3. سحب الأموال من محفظة OMT Pay الخاصّة بكم عبر أي مركز OMT.
