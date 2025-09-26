شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي



Advertisement

وعليه، أصبح بإمكانكم، ومن دون أيّ رسوم: في خطوةٍ تهدف إلى التشجيع على الدفع الرقمي، أعلنت شركة OMT عن إطلاق حملة تسويقية تُتيح لمستخدمي تطبيق OMT Pay سحب الأموال من محفظة OMT Pay الخاصّة بهم عبر أي من دون أيّ رسوم.وعليه، أصبح بإمكانكم، ومن دون أيّ رسوم:

1. تعبئة محفظة OMT Pay عبر مراكز OMT أو عبر استلام تحاويل وIntra على التطبيق.

2. التحويل من محفظة OMT Pay إلى محفظة OMT Pay أخرى (Wallet-to-Wallet).

3. سحب الأموال من محفظة OMT Pay الخاصّة بكم عبر أي مركز OMT.