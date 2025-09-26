Advertisement

لبنان

شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي

Lebanon 24
26-09-2025 | 09:03
في خطوةٍ تهدف إلى التشجيع على الدفع الرقمي، أعلنت شركة OMT عن إطلاق حملة تسويقية تُتيح لمستخدمي تطبيق OMT Pay سحب الأموال من محفظة OMT Pay الخاصّة بهم عبر أي مركز omt من دون أيّ رسوم.
وعليه، أصبح بإمكانكم، ومن دون أيّ رسوم:
1. تعبئة محفظة OMT Pay عبر مراكز OMT أو عبر استلام تحاويل western union وIntra على التطبيق.
2. التحويل من محفظة OMT Pay إلى محفظة OMT Pay أخرى (Wallet-to-Wallet).
3. سحب الأموال من محفظة OMT Pay الخاصّة بكم عبر أي مركز OMT.
لبنان

إقتصاد

western union

مركز omt

