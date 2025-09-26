وزير المالية ترأس اجتماعا لتطوير عمل الجمارك :"السكانر" تصل في نهاية تشرين الأول الى مرفأ بيروت

Advertisement

ترأس ياسين جابر اجتماع عمل مشترك لتطوير عمل قطاع الجمارك وتحديثه وضبط التهريب ورفع مستوى الايرادات فيه.تم في خلال اللقاء عرض مفصل من قبل مدير محطة شركة CMA تشارلي درزي، الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأي وطرابلس لآلية سير العمل بعد تركيب أجهزة السكانيرز الحديثة التي استقدمت مؤخرا والقادرة على تأمين سرعة فائقة في التتبع والكشف على المستوعبات الواردة الى المرفأين وعبرهما وفي عمليات التخليص.حضر الاجتماع الى الوزير جابر، مستشاره الوزير السابق العميد عبد المطلب الحناوي، ورئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي والأعضاء غراسيا قزي ووسام الغوش ومدير عام الجمارك ريمون خوري ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني ومدير عام النقل ورئيس مصلحة مرفأ احمد تامر، وقائد جهاز أمن مرفأ بيروت العميد ألبير شبيب ورئيس مصلحة جمارك مرفأ بيروت هيثم ورئيس ضابطة جمارك مرفأ بيروت العقيد والخبير بشؤون الذكاء الاصطناعي عباس طاهر والمحامية رهف قانصوه.بعد الاجتماع، أدلى الوزير جابر بتصريح، قال فيه :" عقدنا اجتماعا ضم المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك ومدراء في مرفأ بيروت وممثلين عن مخابرات في المرفأ وآخرين، مع ممثل شركة CMA التي تقوم بتجهيز مساحات ضوئية جديدة سكانرز لمرفأ بيروت، وذلك بغية التنسيق بين الجميع باعتبار أن المساحات الضوئية السكانرز يجب أن تكون مرتبطة بنظام المركز الآلي في الجمارك الذي نقوم بتحديثه يضاً، ونتوقع أن تصل المعدات الجديدة مع نهاية شهر تشرين الأول، وسيكون هناك تنسيق وشباك موحد لكل الادارات نعمل على إنشائه لتسهيل مهلة تخليص البضائع، كما نعمل على أن يكون لدينا شركة تدير النظام المسبق عند كل عملية استيراد حيث يجب أن يحصل تسجيل مسبق قبل أن تشحن البضائع".أضاف :"وهذه التدابير التي نقوم بها الهدف منها ضبط عملية الجمارك وتنظيمها في اطار عمل إصلاحي حقيقي وليس فقط عبر تغيير بعض الموظفين من هنا وهناك.الأمور هي على السكة الصحيحة، وآمل من الآن وحتى اواخر تشرين الاول وبداية تشرين الثاني أن نرى خطوات عملية في إعادة هيكلة الجمارك .وسئل جابر: ما هو الفارق الذي سيحدثه هذا التحديث؟ أجاب:" عندما نقوم بكل هذه الاصلاحات التي ستبدل واقعها فمثلا يصل اليوم المستوعب الى مرفأ بيروت من دون معرفة محتوياته ما سيحصل الزام كل مستوعب مشحون من الخارج أن يمر عبر السكانرز بلا استثناء ولا انتقائية، وسيكون هناك نظام لتحليل ما بداخله بعيدا عن تدخل العنصر البشري الذي قد يحدث هوامش من الخطأ، فبرنامج الذكاء الاصطناعي يحلل الصور التي تأتي من داخل السكانرز".أضاف :"ولسرعة التخليص سننشيء الشباك الموحد في الوزارات المعنية كالصحة والزراعة والاقتصاد والتجارة وغيرها حيث ترسل المعاملات الى جميع المعنيين في وقت واحد. هي عملية اصلاحية نأمل أن ننتهي منها قبل نهاية هذا العام.سئل :ما هي القدرة التشغيلية للسكانرز على الكشف على المستوعبات؟ فأجاب : "لديه قدرة كبيرة، فقدرة السكانرز الموجود حاليا في بيروت لا يتعدى الـ 40 مستوعبا في اليوم اما المستحدث فلديه قدرة الكشف على قرابة الستين مستوعبا في الساعة.وعن المتوقع في عملية ضبط التهرب الجمركي، قال جابر :" نأمل أن نستطيع ضبطه بشكل كبير ومع كل هذه الاجراءات سيكون هناك فارق كبير، وضبط التهريب الجمركي سينعكس ايجابا على الواردات المالية للدولة".