لبنان

بالأسماء... 3 وزراء شيعة لم يحضروا إجتماع السرايا

Lebanon 24
26-09-2025 | 09:50
أفادت الـ"ام تي في" أن وزيري العمل محمد حيدر والمال ياسين جابر يحضران الاجتماع الوزاري في السرايا، لكنّ وزراء الصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزّين والتنمية الإدارية فادي مكي لم يحضروا لارتباطات مسبقة كما قالوا وليس من باب مقاطعة الجلسة. 
وكانت الزين قد صرحت للـ"ام تي في" أنها كانت ستشارك في الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي لكن يتعذّر عليّها ذلك بسبب اضطرارها للتوجه إلى البقاع لارتباطات مسبقة. 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24