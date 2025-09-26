بالأسماء... 3 وزراء شيعة لم يحضروا إجتماع السرايا

أفادت الـ"ام تي في" أن وزيري العمل والمال يحضران الاجتماع الوزاري في السرايا، لكنّ وزراء الصحة ركان والبيئة تمارا الزّين والتنمية الإدارية فادي مكي لم يحضروا لارتباطات مسبقة كما قالوا وليس من باب مقاطعة الجلسة.

وكانت قد صرحت للـ"ام تي في" أنها كانت ستشارك في الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي لكن يتعذّر عليّها ذلك بسبب اضطرارها للتوجه إلى لارتباطات مسبقة.