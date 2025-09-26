Advertisement

لبنان

سلام ترأس إجتماعاً وزاريّاً تشاوريّاً في السرايا

Lebanon 24
26-09-2025 | 10:00
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا في السراي حضره نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الإجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الإتصالات شارل الحاج، التربية ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
