سلام ترأس إجتماعاً وزاريّاً تشاوريّاً في السرايا

ترأس الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا في السراي حضره طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا ، الشؤون الإجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية أحمد ، العدل عادل نصار، الإتصالات شارل الحاج، التربية ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى ، العمل محمد حيدر، الأشغال الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

