لبنان

قائد الجيش استقبل البعريني

Lebanon 24
26-09-2025 | 10:24
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، النائب وليد البعريني، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
وليد البعريني

رودولف هيكل

قائد الجيش

