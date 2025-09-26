Advertisement

لبنان

​ الرئيس عون واصل لقاءاته في نيويورك.. والتقى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي

Lebanon 24
26-09-2025 | 10:33
ينهي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت زيارتهما الى نيويورك، حيث مثلا لبنان في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، والذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (اعلان منهاج عمل بيجين).
وفي يومه الأخير في نيويورك، التقى الرئيس عون في مقر اقامته في فندق "ماريوت" قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي الاميرال براد كوبر وتداول معه في شؤون المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وكان تأكيد على "ضرورة دعم الجيش اللبناني للقيام بمهامه في بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا".

كما تطرق البحث الى الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية وعمل لجنة mechanism بهدف وقف الأعمال العدائية.

وجدد الاميرال كوبر تأكيده "دعم الجيش وفق البرنامج المعد في هذا الصدد".
