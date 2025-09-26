​ الرئيس عون واصل لقاءاته في نيويورك.. والتقى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي

Advertisement

ينهي رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى السيدة نعمت زيارتهما الى ، حيث مثلا في اعمال للامم المتحدة، والذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (اعلان منهاج عمل بيجين).وفي يومه الأخير في نيويورك، التقى في مقر اقامته في فندق "ماريوت" قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميرال براد كوبر وتداول معه في شؤون المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وكان تأكيد على "ضرورة دعم للقيام بمهامه في بسط سلطة كافة الأراضي حتى الحدود المعترف بها دوليا".كما تطرق البحث الى الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية وعمل لجنة mechanism بهدف وقف الأعمال العدائية.وجدد الاميرال كوبر تأكيده "دعم الجيش وفق البرنامج المعد في هذا الصدد".