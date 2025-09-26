26
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرئيس عون واصل لقاءاته في نيويورك.. والتقى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي
Lebanon 24
26-09-2025
|
10:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينهي رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
واللبنانية الاولى السيدة نعمت زيارتهما الى
نيويورك
، حيث مثلا
لبنان
في اعمال
الجمعية العامة
للامم المتحدة، والذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (اعلان منهاج عمل بيجين).
Advertisement
وفي يومه الأخير في نيويورك، التقى
الرئيس عون
في مقر اقامته في فندق "ماريوت" قائد المنطقة الوسطى في الجيش
الاميركي
الاميرال براد كوبر وتداول معه في شؤون المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وكان تأكيد على "ضرورة دعم
الجيش اللبناني
للقيام بمهامه في بسط سلطة
الدولة على
كافة الأراضي
اللبنانية
حتى الحدود المعترف بها دوليا".
كما تطرق البحث الى الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية وعمل لجنة mechanism بهدف وقف الأعمال العدائية.
وجدد الاميرال كوبر تأكيده "دعم الجيش وفق البرنامج المعد في هذا الصدد".
مواضيع ذات صلة
تعاون دفاعي مشترك في لقاء قائد الجيش والقيادة الوسطى الأميركية
Lebanon 24
تعاون دفاعي مشترك في لقاء قائد الجيش والقيادة الوسطى الأميركية
26/09/2025 19:47:11
26/09/2025 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: زيارة قائد القيادة الوسطى الأمريكية تناولت المواجهة المشتركة للتحديات والتهديدات في المنطقة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: زيارة قائد القيادة الوسطى الأمريكية تناولت المواجهة المشتركة للتحديات والتهديدات في المنطقة
26/09/2025 19:47:11
26/09/2025 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عون التقى قائد القيادة المركزية الأميركية لبحث التعاون العسكري
Lebanon 24
عون التقى قائد القيادة المركزية الأميركية لبحث التعاون العسكري
26/09/2025 19:47:11
26/09/2025 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة بحضور أورتاغوس وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر
Lebanon 24
بدء اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة بحضور أورتاغوس وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر
26/09/2025 19:47:11
26/09/2025 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
الجمعية العامة
الجيش اللبناني
الرئيس عون
الدولة على
جوزاف عون
اللبنانية
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
12:09 | 2025-09-26
26/09/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا الموعد.. جلسة لمجلس النواب وإليكم جدول الأعمال
Lebanon 24
في هذا الموعد.. جلسة لمجلس النواب وإليكم جدول الأعمال
11:40 | 2025-09-26
26/09/2025 11:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة الروح القدس - الكسليك تحتفل بـ80 عاماً من العلاقات اللبنانية – الأميركية اللاتينية
Lebanon 24
جامعة الروح القدس - الكسليك تحتفل بـ80 عاماً من العلاقات اللبنانية – الأميركية اللاتينية
11:26 | 2025-09-26
26/09/2025 11:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
متري بعد اللقاء الوزاري التشاوري: الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها
Lebanon 24
متري بعد اللقاء الوزاري التشاوري: الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها
11:08 | 2025-09-26
26/09/2025 11:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسديده 14 مليون دولار... ماذا قرّرت النيابة العامة التمييزيّة بشأن رياض سلامة؟
Lebanon 24
بعد تسديده 14 مليون دولار... ماذا قرّرت النيابة العامة التمييزيّة بشأن رياض سلامة؟
10:41 | 2025-09-26
26/09/2025 10:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
14:00 | 2025-09-25
25/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:09 | 2025-09-26
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
11:40 | 2025-09-26
في هذا الموعد.. جلسة لمجلس النواب وإليكم جدول الأعمال
11:26 | 2025-09-26
جامعة الروح القدس - الكسليك تحتفل بـ80 عاماً من العلاقات اللبنانية – الأميركية اللاتينية
11:08 | 2025-09-26
متري بعد اللقاء الوزاري التشاوري: الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة أبنائها
10:41 | 2025-09-26
بعد تسديده 14 مليون دولار... ماذا قرّرت النيابة العامة التمييزيّة بشأن رياض سلامة؟
10:33 | 2025-09-26
بالفيديو... سطو مسلّح على محل لتحويل الأموال
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24