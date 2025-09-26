26
لبنان
بعد تسديده 14 مليون دولار... ماذا قرّرت النيابة العامة التمييزيّة بشأن رياض سلامة؟
Lebanon 24
26-09-2025
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات صحفية أن
النيابة العامة التمييزية
أعطت اشارة بترك الحاكم السابق لمصرف
لبنان رياض سلامة
بعد التحقيق معه في شبهة تبييض الأموال على خلفية الكفالة المالية التي سددها نقداً وقيمتها 14 مليون دولار.
