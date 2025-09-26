بعد تسديده 14 مليون دولار... ماذا قرّرت النيابة العامة التمييزيّة بشأن رياض سلامة؟

أفادت معلومات صحفية أن أعطت اشارة بترك الحاكم السابق لمصرف بعد التحقيق معه في شبهة تبييض الأموال على خلفية الكفالة المالية التي سددها نقداً وقيمتها 14 مليون دولار.

