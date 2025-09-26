Advertisement

لبنان

في هذا الموعد.. جلسة لمجلس النواب وإليكم جدول الأعمال

Lebanon 24
26-09-2025 | 11:40
يعقدُ مجلس النواب جلسة في تمام الساعة الـ11 من قبل ظهر يوم الإثنين 29 أيلول 2025، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
للإطلاع على جدول الأعمال كاملاً.. إضغط هنا
