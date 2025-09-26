Advertisement

لبنان

رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ

Lebanon 24
26-09-2025 | 12:09
A-
A+
Doc-P-1421921-638945107165569009.jpg
Doc-P-1421921-638945107165569009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مساء اليوم الجمعة، من مكان توقيفه في مستشفى بحنس، وسط إجراءات أمنية مشددة بعيداً عن عدسات الكاميرات.
Advertisement
 
 
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر وصول سيارتين بزجاجٍ داكن إلى المستشفى، تمهيداً لنقل سلامة إلى منزله.
 

وكانت النيابة العامة التمييزية أعطت اشارة بترك سلامة بعد التحقيق معه في شبهة تبييض الأموال على خلفية الكفالة المالية التي سددها نقداً وقيمتها 14 مليون دولار.
 

وفي تصريح له، أشار وكيل سلامة المحامي مارك حبقة، من أمام مستشفى "بحنس"، إلى أن "خروج سلامة صفحة جديدة في محاكمته، والتي كانت تحيطها التلفيقات والاتهامات التي لا لها أساس من الصحة"، وقال: "نتمنى أن تتم محاكمة سلامة، وفق القانون".


وعن مصدر الأموال، أوضح حبقة أن "مدعي عام التمييز القاضي الحجار قام بإجراء قانوني عبر التحقق من مصدر الأموال، وهذا إجراء روتيني"، وقال: "بدءاً من الأسبوع المقبل سنقوم بملاحقة كل شخص يتعرض لسرية التحقيق في الملف وكل من يحاول التأثير على القضاء عبر الشعبوية".


وختم حبقة: "القرار مخالف للقانون ولنص المادة 108 أصول محاكمات جزائية ويطرح اجتهاداً خطيراً يمس بحرية أي موقوف إحتياطاً إنما واحتراماً منا لهيئة المحكمة نفّذنا القرار وسأطعن به في مرحلة لاحقة".
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رياض سلامة خارج السجن
lebanon 24
26/09/2025 21:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سيدفع هذا المبلغ.. رياض سلامة خارج السجن؟
lebanon 24
26/09/2025 21:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
السجن لصاحب نادٍ رياضي بعد فضيحة تصوير في حمام السيدات
lebanon 24
26/09/2025 21:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل لبنانيّ عن إطلاق سراح رياض سلامة: خطيئتو أكبر من إنفجار المرفأ
lebanon 24
26/09/2025 21:29:36 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة التمييزية

النيابة العامة

مصرف لبنان

مارك حبقة

رياض سلام

النيابة

الحجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:11 | 2025-09-26
14:00 | 2025-09-26
14:00 | 2025-09-26
13:40 | 2025-09-26
13:23 | 2025-09-26
13:20 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24