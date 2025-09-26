رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ

خرج حاكم السابق ، مساء اليوم الجمعة، من مكان توقيفه في مستشفى ، وسط إجراءات أمنية مشددة بعيداً عن عدسات الكاميرات.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر وصول سيارتين بزجاجٍ داكن إلى المستشفى، تمهيداً لنقل سلامة إلى منزله.



وكانت التمييزية أعطت اشارة بترك سلامة بعد التحقيق معه في شبهة تبييض الأموال على خلفية الكفالة المالية التي سددها نقداً وقيمتها 14 مليون دولار.

وفي تصريح له، أشار وكيل سلامة المحامي ، من أمام مستشفى "بحنس"، إلى أن "خروج سلامة صفحة جديدة في محاكمته، والتي كانت تحيطها التلفيقات والاتهامات التي لا لها أساس من الصحة"، وقال: "نتمنى أن تتم محاكمة سلامة، وفق القانون".





وعن مصدر الأموال، أوضح حبقة أن "مدعي عام التمييز القاضي قام بإجراء قانوني عبر التحقق من مصدر الأموال، وهذا إجراء روتيني"، وقال: "بدءاً من الأسبوع المقبل سنقوم بملاحقة كل شخص يتعرض لسرية التحقيق في الملف وكل من يحاول التأثير على عبر الشعبوية".