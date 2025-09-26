27
من نائب "حزب الله".. رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة
26-09-2025
أحيا "
حزب الله
" الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القيادي
علي كركي
"الحاج أبو الفضل"، فأقام مراسم تكريمية له أمام ضريحه في روضة الحوراء زينب في الغبيري، بحضور عضوي كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبين علي عمار وأمين شري.
وفي كلمةٍ له، قال عمار: "هنيئاً لك أيها القائد الجهادي الكبير هذه الشهادة، وهنيئاً لك هذا القيام، لأن الشهادة هي قيام بحق، سائلين المولى أن يجعلنا ممن يقتبس من قبسات عمرك الجهادي أنواراً وأضواءً تضيء لنا الطريق".
وتابع: "أننا بالأمس شهدنا وقفة العز والإباء والفخر والولاء التي وقفها جمهور
المقاومة
متجاوزاً حدود المناطق والطوائف والمذاهب والقوى والفئات، حيث كان الجمع أمام صخرة الروشة لرسم صورتي السيدين الشهيدين،
السيد حسن
نصر الله
والسيد هاشم صفي الدين كعربون وفاء، ولكن كان بالأحرى لهذه الحكومة ولهذه الدولة أن تقف موقفاً مسؤولاً حكيماً حيال هذا النشاط، لأنه إن كان يعبّر عن شيء، فإنما يعبّر عن عنفوان وعزة وكرامة وسيادة هذا الوطن، والتي تتمثل في سيرة وحياة وجهاد السيدين الشهيدين، لا أن نسمع كلمة من هنا وهناك، أو نرى اعتكافاً بلا معنى وبلا مبرر لرأس هذه الحكومة".
واعتبر النائب عمّار أن "اعتكاف رأس هذه الحكومة اعتراضاً على ما حصل بالأمس في الروشة، يعني أنه في موقف سلبي لا يحسد عليه"، متوجّهاً الى رئيس الحكومة بالقول: "أنت قبل كل شيء رئيس حكومة كل
لبنان
، وأنت المسؤول عن سيادة
هذا البلد
والإجراء فيه، خصوصاً بعد أن أناط
الطائف
كل المسؤوليات الإجرائية والتنفيذية بالسلطة التنفيذية، أي الحكومة، وبالتالي أن تعتكف الحكومة عبر اعتكاف رئيسها اعتراضاً على نشاط ملؤه الإباء والشرف والنخوة والحمية والمروءة والوفاء لدماء
القادة
الشهداء
، فهذا ما كنّا لا نريد أن نسمعه أو أن نراه".
وختم: "هؤلاء السادة هم أشراف هذا الوطن وهذه الأمة، ولا يصح على الإطلاق أن نجعل الاحتفاء بمناسبتهما ومناسبة الشهداء، محلاً للتنكر والاعتراض لما جرى".
