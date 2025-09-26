عن الرواتب.. معلومة جديدة!

قالت مصادر اقتصادية لـ" " إنَّ مسألة تعديل "أساس الراتب" لموظفي القطاع العام في "ليست واردة حالياً" خصوصاً أنَّ هذه المسألة لم تلحظها موازنة العام 2026 التي أقرَّتها الحكومة رسمياً قبل أيام.

وأوضحت المصادر أنَّ تعديل أساس الراتب يحتاجُ إلى أموال طائلة يجب أن تلحظها الموازنات المقبلة، خصوصاً أن هؤلاء الموظفين يُطالبون بأن تضم المساعدات الإجتماعية الممنوحة لهم ضمن أساس الراتب، وذلك تمهيداً لراتب تقاعديّ جيّد لاحقاً.