لبنان

"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
26-09-2025 | 14:11
كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ جهاز أمن الدولة ضبط قذائف إسرائيلية حديثة الصنع في منطقة حنكش ببرج حمود وسلمها للجيش حيث بوشرت التحقيقات في الملف.
لبنان

خاص

رادار لبنان24

جهاز أمن الدولة

أمن الدولة

إسرائيل

لبنان24

حمود

الصن

