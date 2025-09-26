Advertisement

لبنان

هكذا علّقت "جهات غربية" على قضية تجمع الروشة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
26-09-2025 | 14:45
Doc-P-1421962-638945200909650486.jpg
Doc-P-1421962-638945200909650486.jpg photos 0
علم "لبنان24" أنَّ جهات غربيّة معنية بشكل مباشر بالملف اللبناني استغربت الضجة المفتعلة منذ أيام على قضية لا تستحق هذا الاهتمام.
واعتبرت أنه "كان من الاجدى ترك احتفال الروشة يأخذ مساره من دون اعتراض بدل أحداث هذه البلبلة وزيادة التوتر في البلاد".
 

واعتبرت الأوساط أنَّ "المرحلة تتطلب التركيز على القضايا الأساسية وفي مقدمها موضوع بسط سلطة الدولة على كل أراضيها بدل التلهي بقضايا صغيرة وهامشية".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص "لبنان 24"

