Advertisement

لبنان

افرام: في زمن الانقسامات نصلي ليبقى لبنان موحدًا

Lebanon 24
26-09-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1421965-638945209874212456.png
Doc-P-1421965-638945209874212456.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس المجلس التنفيذي لـِ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام عبر حسابه على منصّة "إكس": "تواصلتُ مع دولة الرئيس نواف سلام من خارج البلاد، لشكره ودعمه على موقفه الوطني. في هذه المرحلة الدقيقة، أصلّي أن تُلهم روح الحكمة والشجاعة كلَّ من يتّخذ القرارات المصيرية المقبلة، ليُثبت لبنان للعالم أجمع أنّه ليس كيانًا فاشلًا، وليبقى واحدًا موحّدًا في زمن الانقسامات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس بلديّة جونية فيصل افرام لـmtv: وجّهنا إنذارات إلى المحال المخالفة منذ أكثر من شهر وتلك التي تُقفَل اليوم لم يقدّم أصحابها المستندات المطلوبة منهم
lebanon 24
27/09/2025 01:41:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ابراهيم في عيد الجيش: تبقى البوصلة في زمن التيه السياسي
lebanon 24
27/09/2025 01:41:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي ترأس قداسا عند قمة الصليب - فاريا: لا يمكننا إلّا أن نصلّي من أجل لبنان
lebanon 24
27/09/2025 01:41:27 Lebanon 24 Lebanon 24
افرام يدق ناقوس الخطر: أزمة الجفاف تتفاقم بقوة.. ودعوة لإعلان حالة طوارئ مائية
lebanon 24
27/09/2025 01:41:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس التنفيذي

مجلس التنفيذ

دولة الرئيس

نعمة افرام

نواف سلام

مشروع وطن

الحكمة

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:02 | 2025-09-26
17:00 | 2025-09-26
16:54 | 2025-09-26
16:23 | 2025-09-26
16:21 | 2025-09-26
16:14 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24