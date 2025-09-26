Advertisement

لبنان

قتيلان وجريح في حادث سير على المدخل الغربي لبلدة الدوير

Lebanon 24
26-09-2025 | 15:04
أدى حادث سير وقع على المدخل الغربي لبلدة الدوير في قضاء النبطية، بين سيارة يقودها شاب من بلدة الدوير، ودراجة نارية يستقلها شابين سوريين، إلى مقتل الأخيرين.
وعملت سيارات اسعاف تابعة لـ "كشافة الرسالة الاسلامية" على نقل جثماني القتيلين وسائق السيارة إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول.
 
