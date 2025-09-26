26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "صراع في لبنان".. ماذا قال؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-09-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه "
إسرائيل
قد تضطر للانسحاب من جنوب
لبنان
"، وذلك بعد احتلالها عدداً من النقاط الإستراتيجية هناك.
Advertisement
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
تحدث فيه العقيد (إحتياط) موشيه إيلاد مُتطرّقاً إلى قرار الحكومة
اللبنانية
بنزع سلاح "
حزب الله
" وما يترتب على هذه العمليّة من تعقيدات، وقال: "إن قرار الحكومة غير المسبوق بنزع سلاح حزب الله قرار شجاع. ومع ذلك، وكما كشف مسؤولون أميركيون مراراً، سيتطلب الأمر ضغطاً مستمراً لضمان تنفيذ لبنان وإسرائيل التزاماتهما بموجب الخطة الجديدة".
وذكر أنه "بعد أشهر من التردد، أعلنت الحكومة اللبنانية في 7 آب أنها ستحلُّ جميع الميليشيات، بما فيها حزب الله المدعوم من
إيران
في جميع أنحاء لبنان"، وأضاف: "لقد اتخذت السياسة الجديدة تحت ضغط".
وأشار إيلاد إلى أنَّ "الحكومة اللبنانية كلفت الجيش بتقديم خطة لنزع السلاح بحلول 31 آب"، مشيراً إلى أن "الأسابيع المقبلة ستكشف طبيعة رد حزب الله سواء أكان عنيفاً أم لا على مسألة نزع السلاح، ومدى
التزام
بيروت
بالمبادرة"، وأضاف: "أيضاً، فإنّ المسألة التي لا تقل أهمية هي كيفية رد إسرائيل في ظلّ الضغوط الأميركية عليها أيضاً".
وأكمل: "إن لبنان وافق على تنفيذ قرار
مجلس الأمن
رقم 1701، الذي دعا إلى إزالة أسلحة حزب الله جنوب نهر الليطاني، وأشار إلى أنَّ هذا التزام قُطع بالفعل بعد حرب عام 2006. ومع ذلك، فإن بنود الاتفاق المتعلقة بتفكيك حزب الله شمال الليطاني كانت أقل وضوحاً، فقد نصت المادة السابعة على بدء التفكيك من الجنوب، لكنها لم تُحدد الخطوات اللاحقة".
وتابع: "لقد فسرت إسرائيل والولايات المتحدة أن لبنان سيستمر في
الشمال
أيضاً، ومن شبه المؤكد أن بيروت كان لها التفسير نفسه. لكن غموض الصياغة سمح للحكومة بإنكار التزامها بنزع السلاح بالكامل، متجنبةً بذلك أي رد انتقامي من حزب الله".
وفي ما يتعلق بخارطة الطريق الأميركية، أوضح إيلاد: "تحدد خارطة الطريق الأميركية جدولاً زمنياً مدته 120 يوماً يتضمنُ إجراءات متوازية لكلا البلدين".
وتابع: "في الفصل الأول - الأيام الخمسة عشر الأولى، يلتزم لبنان بحل سلاح حزب الله بحلول 31 كانون الأول، وستوقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان. خلال هذا الفصل، سيُنشئ
الجيش اللبناني
15 مركزاً حدودياً، وستُزوّد الحكومة الصليب الأحمر بمعلومات عن الأسرى تمهيدًا لتبادلهم".
وأكمل: "في الفصل الثاني (45 يوماً)، ستُعدّ القوى الأمنية خطةً لتنفيذ تفكيك السلاح شمال الليطاني بمساعدة أميركية. وفي الوقت نفسه، ستنسحب إسرائيل من ثلاثة مواقع من أصل خمسة، وسيُنظّم المجتمع الدولي مؤتمراً لإعادة الإعمار".
وختم: "في المرحلة النهائية، من المتوقع تفكيك حزب الله بالكامل وانسحاب إسرائيل من الجنوب. إذا انتهك لبنان الاتفاق، ستُفرض عقوبات؛ وإذا انتهكت إسرائيل الاتفاق، سينتقدها مجلس الأمن، بل وينظر في المساس بالتنسيق الأمني مع
الولايات المتحدة
".
وفي حديثه عن "اليونيفيل"، قال إيلاد: "31 آب هو أيضاً موعد تجديد ولاية اليونيفيل، التي فشلت لسنوات رغم وجود 10,500 جندي وميزانية قدرها 500 مليون دولار، ولدى لبنان وفرنسا مصلحة في استمرار انتشارها".
وأضاف: "هذا الوجود وفّر ذريعة لبيروت لتجنب انتشار أوسع للجيش في الجنوب. إن إدارة
ترامب
الأولى حاولت تغيير التفويض، بل وهددت باستخدام حق النقض (الفيتو)، لكن انفجار مرفأ بيروت أحبط هذه الخطوة. مع هذا، فإن الإدارة الحالية تميل إلى إنهاء التفويض والسماح بانسحاب منظم، وهو القرار الصائب برأيي".
وفي ما يتعلق بالمخاطر الميدانية، حذّر قائلاً: "يجب الإشادة ببيروت على قرارها الشجاع، ولكن حان الوقت للجيش لإظهار التزام حقيقي. كذلك، فإن احتمال نشوب صراع طائفي مميت قائم. حزب الله يهدد بحرب أهلية، وله تاريخ من الاغتيالات".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
27/09/2025 01:42:07
27/09/2025 01:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
27/09/2025 01:42:07
27/09/2025 01:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
27/09/2025 01:42:07
27/09/2025 01:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يتحدث عن "شيعة لبنان".. وسؤال محوريّ عن "أنصار إيران"!
Lebanon 24
تقريرٌ يتحدث عن "شيعة لبنان".. وسؤال محوريّ عن "أنصار إيران"!
27/09/2025 01:42:07
27/09/2025 01:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
الجيش اللبناني
الإسرائيلية
مجلس الأمن
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
17:02 | 2025-09-26
26/09/2025 05:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
17:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. هذا ما التقطته كاميرا "صحفية أجنبية"
Lebanon 24
في الجنوب.. هذا ما التقطته كاميرا "صحفية أجنبية"
16:54 | 2025-09-26
26/09/2025 04:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دخان حريق نفايات على أوتوستراد الزهراني يتسبب بتصادم آليات وسقوط جرحى
Lebanon 24
دخان حريق نفايات على أوتوستراد الزهراني يتسبب بتصادم آليات وسقوط جرحى
16:23 | 2025-09-26
26/09/2025 04:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تجمّع الروشة.. ماذا قالت "مصادر عسكرية"؟
Lebanon 24
بشأن تجمّع الروشة.. ماذا قالت "مصادر عسكرية"؟
16:21 | 2025-09-26
26/09/2025 04:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
12:09 | 2025-09-26
26/09/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:02 | 2025-09-26
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
17:00 | 2025-09-26
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
16:54 | 2025-09-26
في الجنوب.. هذا ما التقطته كاميرا "صحفية أجنبية"
16:23 | 2025-09-26
دخان حريق نفايات على أوتوستراد الزهراني يتسبب بتصادم آليات وسقوط جرحى
16:21 | 2025-09-26
بشأن تجمّع الروشة.. ماذا قالت "مصادر عسكرية"؟
16:14 | 2025-09-26
مطر: إضاءة صخرة الروشة انتهاك للقانون ودعمي للرئيس سلام ثابت
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 01:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 01:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 01:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24