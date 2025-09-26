Advertisement

لبنان

مخزومي: لا دولة دون حصر السلاح بيد القوى الأمنية الرسمية

Lebanon 24
26-09-2025 | 16:11
عقد "منتدى حوار بيروت" اجتماعاً استثنائياً، في دارة نائب بيروت فؤاد مخزومي، للوقوف على آخر التطورات الحاصلة في شأن الاعتداء الذي حصل على بيروت ومقام رئاسة مجلس الوزراء أمام صخرة الروشة.
وأكد مخزومي في افتتاح الاجتماع أن ما حصل الخميس "اعتداء سافر على بيروت، واستعادة لأحداث 7 أيار 2008 البغيضة".

وشدد على "التمسك بقرار الحكومة الصادر في 5 آب لجهة حصر السلاح لأن لا دولة إن لم يكن السلاح حصراً بيد الأجهزة الأمنية الرسمية".

وأشار النائب مخزومي إلى أن "الموقف الذي اتخذه الرئيس (نواف) سلام هو موقف صائب، ونحن ندعمه في إجراء تحقيق لمعرفة المسؤول عن تقصير الأجهزة الأمنية في منع ما حصل من اعتداء على بيروت والدولة".
(الوكالة الوطنية)
