مخزومي: لا دولة دون حصر السلاح بيد القوى الأمنية الرسمية

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

عقد "منتدى حوار " اجتماعاً استثنائياً، في دارة نائب بيروت ، للوقوف على آخر التطورات الحاصلة في شأن الاعتداء الذي حصل على بيروت ومقام رئاسة أمام .وأكد في افتتاح الاجتماع أن ما حصل الخميس "اعتداء سافر على بيروت، واستعادة لأحداث 7 أيار 2008 البغيضة".وشدد على "التمسك بقرار الحكومة الصادر في 5 آب لجهة حصر السلاح لأن لا دولة إن لم يكن السلاح حصراً بيد الرسمية".وأشار النائب مخزومي إلى أن "الموقف الذي اتخذه الرئيس (نواف) سلام هو موقف صائب، ونحن ندعمه في إجراء تحقيق لمعرفة المسؤول عن تقصير الأجهزة الأمنية في منع ما حصل من اعتداء على بيروت والدولة".