مطر: إضاءة صخرة الروشة انتهاك للقانون ودعمي للرئيس سلام ثابت

كتب النائب ، عبر حسابه على منصة "إكس": "إثر ما شهدناه من تطورات في الساعات الأخيرة، اتصلتُ بدولة الرئيس ، داعمًا قراراته الحكومية، وآخرها طلب توقيف المخالفين للقانون بشأن الأملاك العامة وإضاءة . كما وأكّدتُ له الدعمَ الثابتَ والطبيعيَّ لموقع رئاسة الحكومة، حفاظًا على هيبة الدولة وإرساءً للقانون والنظام، مكرّرًا التمسكَ باتفاق وبالوحدة الوطنية. ولا يخفى على أحد أن ما قامت به ، برئاسة الرئيس سلام، لناحية الإصلاحات وفكرة بناء الدولة، يشهد له ".