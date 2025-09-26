Advertisement

لبنان

مطر: إضاءة صخرة الروشة انتهاك للقانون ودعمي للرئيس سلام ثابت

Lebanon 24
26-09-2025 | 16:14
Doc-P-1421982-638945253848237231.png
Doc-P-1421982-638945253848237231.png photos 0
كتب النائب إيهاب مطر، عبر حسابه على منصة "إكس": "إثر ما شهدناه من تطورات في الساعات الأخيرة، اتصلتُ بدولة الرئيس نواف سلام، داعمًا قراراته الحكومية، وآخرها طلب توقيف المخالفين للقانون بشأن الأملاك العامة وإضاءة صخرة الروشة. كما وأكّدتُ له الدعمَ الثابتَ والطبيعيَّ لموقع رئاسة الحكومة، حفاظًا على هيبة الدولة وإرساءً للقانون والنظام، مكرّرًا التمسكَ باتفاق الطائف وبالوحدة الوطنية. ولا يخفى على أحد أن ما قامت به هذه الحكومة، برئاسة الرئيس سلام، لناحية الإصلاحات وفكرة بناء الدولة، يشهد له المجتمع الدولي".
